Є два варіанти: що робитиме Кім Чен Ин, якщо в КНДР дізнаються про втрати через допомогу РФ

Інформація в КНДР потрапляє зі складнощами, але все ж таки країна не повністю ізольована

Північнокорейські солдати, які беруть участь у війні Росії проти України, зазнали значних втрат. На 13 січня з близько 12 тисяч солдатів 300 було вбито, а 2700 поранено.

Про це розповів південнокорейський депутат Лі Сон Кин, повідомляє Le Monde. Видання додає, що якщо про цю інформацію дізнаються в КНДР, то Кім Чен Ин потрапить у "незручне становище".

Вважається, що росіяни більшості північнокорейців видали свої документи, в яких спробували їх видати за представників національних меншин. Зокрема за вихідців із Тиви.

Однак на відео, оприлюднених Києвом, видно, що двоє захоплених бранців розмовляють корейською мовою. Один із них також визнав, що прямував до Росії на навчання і не думав, що їх використовуватимуть у реальному бою.

У КНДР сім’ї призовників зазвичай не знають, де знаходяться їхні близькі та рідко одержують від них повідомлення. Тому вони можуть навіть не здогадуватись, що їхні діти зараз воюють.

Втім, іноді дані потрапляють на територію КНДР із Китаю, зазвичай її привозять на USB-накопичувачах, які легко сховати.

"Загиблі в підрозділах, відправлених на український фронт, ставлять Кім Чен Ина на делікатну ситуацію. У той чи інший момент йому доведеться виправдати присутність північнокорейських військ на українському фронті і оголосити про їхню загибель", — пише видання.

Тому він має два вибори — до останнього відмовлятися визнавати їхню смерть, або ж визнати їх національними героями та компенсувати шкоду родичам. Втім, Пхеньян має й інші способи змусити родичів мовчати — шантаж, погрози та навіть путівка до трудових таборів.

Експерти сходяться на тому, що північнокорейські військові не розуміють, що таке сучасна війна і воюють за тактикою Другої світової війни, через що несуть величезні втрати.

Як повідомлялося раніше, у суботу, 11 січня, стало відомо, що українським військовослужбовцям вдалося вперше взяти в полон солдатів з КНДР. 14 січня у мережі показали перше відео допиту одного з них.