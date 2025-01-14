Пленный солдат КНДР рассказал, что ему говорили делать с пленными бойцами ВСУ (видео)

Солдат рассказал некоторые детали о своем пребывании в России

Президент Украины Владимир Зеленский показал новое видео допроса пленного солдата КНДР. Он рассказал, как он попал в плен и что ему говорили делать в случае, если им придется брать в плен бойцов ВСУ.

Видеозаписью Зеленский поделился в своих социальных сетях. По его словам, сейчас проверяются все факты и выясняются детали.

"Мир будет знать полную правду о том, как Россия использует таких ребят, которые росли в полном информационном вакууме вообще ничего не знают об Украине и используются Россией исключительно для того, чтобы продолжить и расширить эту войну. Только России нужна эта война", — написал глава государства.

На кадрах видно, пленного военнослужащего КНДР, который рассказывает, что он был участником боя и получил ранение. Он говорит, что его товарищи отступили, но он не смог последовать за ними, а потому оставался в поле в течение нескольких дней, пока не был найден бойцами ВСУ.

Солдат добавил, что перед этим россияне выдали ему документ без фото, в котором было указано чужое имя. Также им говорили, что в случае захвата в плен украинского военного, ему надо показать две картинки, на которых изображен дом и оружие. В случае, если боец ВСУ выбирает дом, то его отпускают, а в противном случае передают россиянам. При этом, он добавил, что этим руководством его подразделению пользоваться не приходилось.

Как сообщалось ранее, в субботу, 11 января, стало известно, что украинским военнослужащим удалось впервые взять в плен солдат из КНДР. Известно, что одного северокорейского солдата 9 января 2025 удалось захватить бойцам тактической группы № 84 ССО, а другого — воинам-десантникам ВСУ.