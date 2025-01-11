Украинским военным впервые удалось взять в плен солдат из КНДР (первые кадры)

Их удерживают в Киеве

Северокорейские солдаты, воюющие на стороне российского режима против Украины, несут огромные потери. В субботу, 11 января, стало известно о том, что украинским военнослужащим удалось впервые взять в плен солдат из КНДР.

Они были ранены на поле боя, но выжили. На данный момент солдаты Ким Чен Ына находятся в спецучреждении в Киеве. Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский и пресс-служба СБУ.

Известно, что одного северокорейского солдата 9 января 2025 года удалось захватить бойцам тактической группы № 84 ССО, а другого — воинам-десантникам ВСУ.

"Сразу после взятия в плен иностранцам оказали всю необходимую медицинскую помощь, как это предусмотрено Женевской конвенцией", — говорится в сообщении.

Пленные были доставлены в Киев для проведения первоочередных следственных мероприятий.

Известно, что пленные не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского языка во взаимодействии с разведкой Южной Кореи НРС.

На момент взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тува РФ. А другой вообще был без документов.

Также известно о том, что во время допроса военный КНДР, у которого был найден билет, заявил сотрудникам СБУ, что этот документ ему выдали в России осенью 2024 года. Тогда, по его словам, часть боевых подразделений Северной Кореи в течение одной недели проходила обучение вместе с войсками РФ.

Сам он заявил, что родился в 2005 году, занимал должность стрелка и проходил военную службу в Северной Корее с 2021 года. Он подчеркнул, что ехал якобы на учения, а не на войну против Украины.

Другой военнопленный подтвердил показания своего "напарника". Часть ответов на вопросы он давал письменно, поскольку у него травмирована челюсть.

По предварительным данным, он 1999 года рождения, а в армии КНДР служит с 2016 года в должности снайпера-разведчика.

Сейчас СБУ проводит расследование по данному делу.

Что известно о военных из КНДР

"Северокорейские войска будут использовать российскую технику и боеприпасы. Первый кадровый состав из 2600 солдат отправится в Курск, где Украина создала плацдарм с ожесточенными боями. Куда будут направлены другие, пока не понятно", — сказал Буданов и добавил, что сейчас украинская разведка еще не имеет полной картины.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Южной Корее говорят об перебрасывании войск КНДР в Украину. Их уже заметили на фронте. Министр обороны Южной Кореи Ким Эн Хен заявил, что это является последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Северная Корея потеряла на Курщине уже более 3 тысяч своих военных убитыми и ранеными. В то же время лидер КНДР Ким Чен Ын готовится отправить России больше солдат и оружия.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что помощь Северной Кореи – это большой позор России, потому что без бойцов из КНДР она не может держаться на Курщине, а без боеприпасов от Ким Чен Ина – вытащить фронт в целом.