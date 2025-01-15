Чернокожего наемника убили в Курской области: ВСУ открыла счет африканцам, которые воюют за Россию

Мужчина был профессиональным военным

На Курщине погиб африканский наемник, который воевал на стороне РФ в составе штурмовой роты 155 бригады морской пехоты. Он стал первым гражданином ЦАР, чью личность удалось идентифицировать среди погибших в Курской области.

Мужчина был завербован представителями российских ведомств. Об этом сообщает расследовательский проект "Система".

Известно, что 15 ноября 2024 года в боях за село Новоивановка в Суджанском районе Курской области погиб гражданин Центральноафриканской Республики Деррик Нгамана.

Мужчине было 32 года и ранее он проходил службу в Центральноафриканских вооруженных силах (FACA) в звании капрала. Младший брат Нгаманы утверждает, что тот заключил контракт с российской армией и отправился воевать в Украину в сентябре 2024-го. Мужчина якобы хотел "поправить свое материальное положение" и "поставить на ноги своих детей".

Наемник воевал в составе штурмовой роты 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и погиб на Курщине. Деррик Нгамана — первый гражданин ЦАР, чью личность удалось установить среди погибших в Курской области.

Напомним, в ГУР еще весной 2024 года рассказывали о том, что специально созданное подразделение министерства обороны России активно занимается вербовкой наемников в нескольких странах Африки.

Наемникам обещают вознаграждение в размере 2000 долларов за подписание контракта и обещают ежемесячное обеспечение в 2200 долларов, медицинское страхование, а также — российский паспорт для солдата и членов его семьи.

Стоит отметить, что северокорейские солдаты, воюющие на стороне российского режима против Украины, несут огромные потери. В субботу, 11 января, стало известно, что украинским военнослужащим удалось впервые взять в плен солдат из КНДР. Известно, что одного северокорейского солдата 9 января 2025 удалось захватить бойцам тактической группы № 84 ССО, а другого — воинам-десантникам ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что один из пленных военных КНДР раскрыл детали участия в войне против Украины. По его словам, его первое боевое столкновение произошло 8 января – две штурмовые группы ГРУ КНДР в количестве 7 военнослужащих в каждой. Весь личный состав кроме пленника, по его данным, погиб.