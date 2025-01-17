Потери впечатляют. Когда ВСУ удастся полностью ликвидировать войска КНДР, воюющие за Россию

По расчетам аналитиков ежедневно северокорейский контингент теряет примерно 92 солдата

В Курской области на стороне России воюет 12 тысяч солдат Северной Кореи, которые уже начали попадать в плен. Если динамика их потерь останется на том же уровне, что и сейчас, к середине апреля все они могут погибнуть или получить ранения в боях.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Там вспомнили заявление президента Украины Владимира Зеленского, что на начало января в Курской области было убито или ранено 3 800 северокорейских военнослужащих.

Аналитики также приняли во внимание заявление министра обороны Украины Рустема Умерова от 5 ноября 2024 года, что войска КНДР принимают участие в "небольших" столкновениях в Курской области. Однако, добавили в ISW, в начале декабря российские военные блогеры начали заявлять, что северокорейские войска принимают участие в более масштабных боевых действиях в регионе.

Учитывая все эти утверждения, в ISW подсчитали ежедневные потери войск Северной Кореи с момента, когда они приступили к большим боям в начале декабря. По расчетам аналитиков ежедневно северокорейский контингент теряет около 92 солдат.

Основываясь на том, что Северная Корея перебросила в Курскую область около 12 тысяч военнослужащих, аналитики предположили, что весь этот северокорейский контингент может быть убит или ранен примерно за 12 недель (до середины апреля 2025 г.). Этот расчет будет верен, если северокорейские войска в дальнейшем будут нести такие же значительные потери.

"Северокорейские войска, вероятно, продолжат иметь большее соотношение раненых к погибшим, что характерно для вооруженного конфликта. И неясно, вернутся ли раненые северокорейские солдаты в строй, и если вернутся, то когда именно", — добавили в ISW.

Ранее "Телеграф" сообщал, что один из пленных военнослужащих КНДР заявил, что северокорейские солдаты обладают высоким боевым духом и желанием участвовать в боевых действиях на стороне РФ. Ни один из них не отказался выполнять боевой приказ. Большие потери среди военнослужащих КНА никак не влияют на их боевой дух, сказал Ли Чен Нам.