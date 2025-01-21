Руины и десятки тысяч погибших: как сейчас выглядит Сектор Газа (фото, видео)

По предварительным подсчетам, в Газе около 50 тысяч убитых, из них почти половина дети

Во второй день перемирия в секторе Газа стало возможным посмотреть на настоящие масштабы разрушений за 15 месяцев боевых действий.

СМИ опубликовали видео, на котором видны полностью разрушенные кварталы и опустошенные улицы. По данным ООН, более 60% всех зданий в Газе получили повреждения или были полностью разрушены. Среди них – жилые дома, школы и больницы. На видео заметны лишь остатки бетонных конструкций и одиночные каркасы до сих пор стоящих зданий.

Боевые действия в секторе Газа начались после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда террористы убили 1200 человек и захватили около 250 заложников. Часть пленных впоследствии были освобождены во время обменов, но несколько были убиты.

Армия обороны Израиля в ответ начала масштабную военную операцию против ХАМАСа. По информации министерства здравоохранения Газа, которое контролирует ХАМАС, число погибших достигло 45 тысяч человек.

19 января 2025 в 11:15 по местному времени Израиль объявил о прекращении огня. В тот же день боевики ХАМАС передали первым израильским заложникам представителям Красного Креста.

Также ранее "Телеграф" писал, что Израиль направил ракеты на школу в Секторе Газа. Ударили прямо во время молитвы.