Конец войне? Израиль объявил о прекращении огня в Секторе Газа, условия перемирия

Канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила начало режима прекращения огня

В воскресенье, 19 января, в Секторе Газа начал действовать режим прекращения огня между радикальной палестинской группировкой ХАМАС и Армией Израиля (ЦАХАЛ).

Об этом сообщает The Times of Israel. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал вооруженным силам страны приказ прекратить огонь после того, как ХАМАС передал имена трех заложниц. Отмечается, что их должны были освободить в течение дня.

Израильские СМИ также опубликовали условия, на которых будет происходить режим перемирия:

срок прекращения боевых действий — 42 дня;

Израиль выводит свои войска из густонаселенных районов вдоль границ сектора Газа;

военнослужащие ЦАХАЛ размещаются примерно в 700 км от границы;

ХАМАС и Израиль проводят обмен захваченных лиц: 1110 палестинцев в обмен на 33 израильских заложников из 98, которые находятся в руках ХАМАС;

разблокируется граница между Египтом и Сектором Газа, которая находится под контролем Израиля;

разблокируется Нецаримский коридор через центр Газы.

Как ранее сообщал "Телеграф", в рамках соглашения, израильские войска будут расположены по периметру Сектора Газа, но покинут густонаселенные районы, кроме пяти районов, где останется военный контингент. Тем самым войска продвинутся вглубь анклава на 400 метров.