Конец войне? Израиль объявил о прекращении огня в Секторе Газа, условия перемирия
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Канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила начало режима прекращения огня
В воскресенье, 19 января, в Секторе Газа начал действовать режим прекращения огня между радикальной палестинской группировкой ХАМАС и Армией Израиля (ЦАХАЛ).
Об этом сообщает The Times of Israel. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал вооруженным силам страны приказ прекратить огонь после того, как ХАМАС передал имена трех заложниц. Отмечается, что их должны были освободить в течение дня.
Израильские СМИ также опубликовали условия, на которых будет происходить режим перемирия:
- срок прекращения боевых действий — 42 дня;
- Израиль выводит свои войска из густонаселенных районов вдоль границ сектора Газа;
- военнослужащие ЦАХАЛ размещаются примерно в 700 км от границы;
- ХАМАС и Израиль проводят обмен захваченных лиц: 1110 палестинцев в обмен на 33 израильских заложников из 98, которые находятся в руках ХАМАС;
- разблокируется граница между Египтом и Сектором Газа, которая находится под контролем Израиля;
- разблокируется Нецаримский коридор через центр Газы.
Как ранее сообщал "Телеграф", в рамках соглашения, израильские войска будут расположены по периметру Сектора Газа, но покинут густонаселенные районы, кроме пяти районов, где останется военный контингент. Тем самым войска продвинутся вглубь анклава на 400 метров.