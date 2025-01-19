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Конец войне? Израиль объявил о прекращении огня в Секторе Газа, условия перемирия

Автор
Евгений Устименко
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Автор
Израиль объявил о прекращении огня в Секторе Газа Новость обновлена 19 января 2025, 12:56
Израиль объявил о прекращении огня в Секторе Газа. Фото Коллаж "Телеграфа"

Канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила начало режима прекращения огня

В воскресенье, 19 января, в Секторе Газа начал действовать режим прекращения огня между радикальной палестинской группировкой ХАМАС и Армией Израиля (ЦАХАЛ).

Об этом сообщает The Times of Israel. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал вооруженным силам страны приказ прекратить огонь после того, как ХАМАС передал имена трех заложниц. Отмечается, что их должны были освободить в течение дня.

Израильские СМИ также опубликовали условия, на которых будет происходить режим перемирия:

  • срок прекращения боевых действий — 42 дня;
  • Израиль выводит свои войска из густонаселенных районов вдоль границ сектора Газа;
  • военнослужащие ЦАХАЛ размещаются примерно в 700 км от границы;
  • ХАМАС и Израиль проводят обмен захваченных лиц: 1110 палестинцев в обмен на 33 израильских заложников из 98, которые находятся в руках ХАМАС;
  • разблокируется граница между Египтом и Сектором Газа, которая находится под контролем Израиля;
  • разблокируется Нецаримский коридор через центр Газы.

Как ранее сообщал "Телеграф", в рамках соглашения, израильские войска будут расположены по периметру Сектора Газа, но покинут густонаселенные районы, кроме пяти районов, где останется военный контингент. Тем самым войска продвинутся вглубь анклава на 400 метров.

Теги:
#Ближний Восток #Израиль #ХАМАС #Сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #прекращение огня