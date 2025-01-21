Руїни та десятки тисяч загиблих: як зараз виглядає Сектор Гази (фото, відео)

За попередніми підрахунками, у Газі — близько 50 тисяч убитих, з них майже половина — діти

У другий день перемир'я у секторі Гази стало можливим подивитись на справжні масштаби руйнувань за 15 місяців бойових дій.

ЗМІ опублікували відео, на якому видно повністю зруйновані квартали та спустошені вулиці. За даними ООН, понад 60% усіх будівель у Газі зазнали пошкоджень або були вщент зруйновані. Серед них — житлові будинки, школи та лікарні. На відео помітні лише залишки бетонних конструкцій та поодинокі каркаси будівель, що досі стоять.

Бойові дії у секторі Гази розпочались після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Тоді терористи вбили 1200 осіб та захопили близько 250 заручників. Частину полонених згодом звільнили під час обмінів, але декількох було вбито.

Армія оборони Ізраїлю у відповідь розпочала масштабну військову операцію проти ХАМАС. За інформацією міністерства охорони здоров'я Гази, яке контролює ХАМАС, кількість загиблих сягнула 45 тисяч осіб. Ці дані не підтверджені незалежними джерелами, також немає чіткої інформації про співвідношення загиблих цивільних та бойовиків.

19 січня 2025 року об 11:15 за місцевим часом Ізраїль оголосив про припинення вогню. Того ж дня бойовики ХАМАС передали перших ізраїльських заручників представникам Червоного Хреста.

Також раніше "Телеграф" писав, що Ізраїль скерував ракети на школу в Секторі Газа. Ударили просто під час молитви.