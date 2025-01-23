США и Китай будут меряться у кого больше… влияния: выстоит ли в этом шторме Украина

Си Цзиньпин будет страховать Путина, а не давить на него

Растущая роль Китая на мировой геополитической арене позволяет считать, что новая администрация Белого дома будет пытаться решить судьбу войны в Украине через призму отношений с КНР.

А что же Пекин? Какие бенефиты получает от войны в Европе самый сильный партнер России? Действительно ли именно Си Цзиньпин удерживает Путина от ядерного безумия? Как будет выглядеть тарифная война между двумя величайшими экономическими потугами мира? Эти и другие вопросы "Телеграф" обсудил с экспертом Украинской ассоциации китаеведов, доцентом кафедры международных отношений НаУКМА Дмитрием Ефремовым.

"Си Цзиньпин будет страховать Путина, а не давить на него"

– Дмитрий, 20 января произошла инаугурация Трампа. Многие эксперты и обозреватели говорят, что теперь судьба российско-украинской войны будет решаться даже не в переговорах Трампа с Путиным, а именно в коммуникации между Вашингтоном и Пекином. Согласны ли вы с такими оценками?

– С моей точки зрения, связь между событиями вокруг войны, а также американо-китайскими отношениями очень слаба. Диалог между Трампом и главой КНР Си Цзиньпином будет выстраиваться на отдельном треке и украинский кризис (как его описывают китайцы), будет представлен в этом процессе очень слабо.

– Почему?

– Потому что и у Трампа, и у Си Цзиньпина по факту не очень много рычагов для того, чтобы влиять на поведение Путина. Кроме того, у Си Цзиньпина не очень сильно налажен контакт и с украинской стороной. Формально мы все время говорим, что поддерживаем на самом высоком уровне контакты, тем не менее, этот диалог носит довольно хаотичный, бессистемный характер. Китай пытается дистанцироваться от Украины, поэтому взаимопонимания между нами нет. Зато достаточно взаимопонимания между Россией и Китаем. И я не могу сказать, что у Китая есть решающие рычаги влияния на РФ.

Да, в значительной степени Россия зависит от Китая, но Китай никогда не использовал эти инструменты, чтобы подтолкнуть Россию радикальным образом изменить свою позицию. Более того, РФ и Китай описывают свои отношения как стратегическую координацию. Это означает, что по чувствительным вопросам для какой-либо из сторон другая сторона будет идти на уступки. Итак, если для Путина важно добиться значимого результата в войне с Украиной, то Си Цзьнипин будет его подстраховывать, а не давить.

– Давайте очертим роль Китая в современном мире. Действительно ли страна настолько быстро набрала экономическую и политическую силу, что сейчас это становится весомым фактором для изменения существующего мирового порядка?

– Китай представляет собой вторую в мире экономику по мощности и возможностям. Номинально Китай еще не догнал США (китайская экономика – это примерно 60-70% от американской). Впрочем, размер экономики не означает одновременно ее эффективности. Американская экономика с точки зрения ВВП на душу населения значительно превышает китайскую. Приблизительно в 5-6 раз этот показатель в США выше, чем в Китае. То есть разрыв велик и Китаю есть в каком направлении развиваться.

Теперь о влиянии Китая. В США рассматривают Китай как конкурента и опасность для себя. Учитывая, что мировые медиа, так или иначе, привязаны к США как к глобальному лидеру, мы в Украине также попадаем под этот нарратив и смотрим на Китай очень часто американскими глазами. В то же время сам Китай хотел бы, чтобы к нему подходили по-другому.

– И как именно?

– Он хотел бы, чтобы его рассматривали как альтернативу США. Хотя на альтернативности Китай не акцентирует. Он акцентирует внимание на том, что он предлагает другой путь, другие возможности, связанные со специфической философией развития миропорядка. Китайскими словами она описывается как построение сообщества единой судьбы человечества.

– В чем содержание этой альтернативы?

– Это такой специфический китайский подход, в рамках которого сама идея до конца остается непроясненной. Это умышленная политика, направленная на то, чтобы каждая страна, желающая связать себя с Китаем и укреплять с ним отношения, могла найти собственное место, собственное присутствие и собственный формат.

– Уже сейчас экономической мощи Китая достаточно, чтобы метить в альтернативные США лидеры?

– В рамках доминирующего американского дискурса мы смотрим на Китай как на страну, стоящую на пороге экономического кризиса или даже коллапса. Действительно, китайские власти в последнее время не могут продемонстрировать эффективное восстановление экономики и стабильный рост. Тем не менее, у Китая, как у более централизованной страны, чем США, есть более широкие возможности, чтобы перераспределять ресурсы внутри своей экономики. Китай, в отличие от западных стран, обладает большим потенциалом корректировки своей экономики и сохраняет более сильный контроль за своей экономической системой. Поэтому даже если экономические показатели в Китае ухудшаются (динамика ВВП, уровень безработицы среди молодежи, уровень задолженности частного и государственного секторов), у Китая достаточно инструментов, чтобы сохранять общий контроль над ситуацией. Потому Китай и демонстрирует способность исправлять собственные экономические провалы. И я бы не торопился делать вывод о том, что пройдет некоторое время и Китай испытает экономический коллапс.

"Китай сделал выводы из нападения России"

– Что нужно Китаю, чтобы полноценно претендовать на альтернативный полюс мира? К примеру, война на Тайване?

– Война на Тайване обусловлена не столько желанием Китая продемонстрировать свой потенциал, сколько желанием достичь внутренних, провозглашенных внутри страны целей. Эти цели сводятся к тому, чтобы восстановить полное единство и контроль над территориями, потерянными за столетие так называемого колониального унижения, которое началось с середины XIX века и длилось около 100 лет. В рамках доктрины Китайской коммунистической партии считается, что именно КПК – это та сила, которая сумела возродить Китай, объединить его. И Тайвань по сути остается единственной территорией Китая, которая по причинам внешней поддержки не была интегрирована обратно в Китай. Поэтому Тайвань для Китая – национальная идея фикс.

Я не могу сказать однозначно, готов ли Китай осуществить возобновление контроля над Тайванем военным путем. Военный потенциал для этого накоплен, но, по-видимому, есть и другое мнение внутри китайского руководства. Оно состоит в том, что Тайвань с Китаем можно воссоединить мирным путём. Это мнение основано на том, что значительная часть населения на Тайване все еще идентифицирует себя как китайцев, как людей, принадлежащих к великой китайской культуре. Более того, неуверенность, порожденная США под руководством Трампа, будет подталкивать население Тайваня к тому, чтобы чаще оперировать мнением о воссоединении Тайваня с материковым Китаем. И население будет рассматривать это мнение как определенную норму.

– Но без войны?

– Китай делает определенные выводы из российского нападения на Украину. Китай соглашается с тем, что нападение было плохо спланировано и опиралось на неадекватные, нереалистические предсказания.

Украина в каком-то смысле похожа на Тайвань, но в географическом смысле отличия очень велики. Тайвань – это остров и заблокировать его легче. Тайвань не имеет сухопутных границ с другими странами в регионе, поэтому обеспечить его поддержку от альтернативного лагеря практически невозможно. Поэтому если Китай примет решение осуществлять воссоединение военным путем, помешать ему можно будет только открыто, когда США или другие региональные страны будут "вписываться" в эту войну на стороне Тайваня.

"Великая тарифная война"

– Давайте тогда спрогнозируем отношения Пекина и Вашингтона во время каденции Трампа. Они будут обостряться, учитывая особый стиль Трампа вести переговоры, или же наоборот лидеры смогут договориться?

– С точки зрения Китая все более-менее очевидно. Для Китая США представляют препятствие на пути к их региональному и глобальному лидерству. США это та страна, которая препятствует воссоединению Тайваня с материковым Китаем, угрожает экономической системе Китая и несет угрозу Коммунистической партии Китая с точки зрения политического строя. Поэтому для Китая политика по отношению к США очевидна. Но поскольку Китай пока еще более слабый игрок, он пытается подстроиться под ситуацию, чтобы не спровоцировать США.

Теперь с точки зрения США. Учитывая заявления Трампа и членов его команды, США сосредоточят основное внимание на противодействии Китаю и укреплению своих позиций в Индо-Тихоокеанском регионе. Это способ, которым будет осуществляться сдерживание Китая.

– А именно?

– Мы можем предполагать, что сдерживание будет осуществлено в форме тарифной войны. Несмотря на то, что Трамп делает заявления о дружеских отношениях с Си Цзиньпином, несмотря на то, что они декларируют намерения организовать встречу, на такой встрече Трамп будет давить на Си Цзиньпина. А Си Цзиньпин откажется идти на уступки. В ответ после этого Трамп будет иметь моральные основания для развертывания полномасштабной экономической войны против Китая. Скорее всего, она будет происходить так же, как и во время предыдущей каденции Трампа, когда США будут вводить повышенные тарифы на импорт товаров, произведенных в Китае. Насколько эффективна эта стратегия? Сказать пока сложно. Но, скорее всего, это только первый шаг Трампа.

На предыдущем этапе США уже пытались навязать китайцам повышенные тарифы и обязать покупать больше американских товаров, чтобы выровнять торговый дефицит между двумя странами. Но за прошедшее время Китай усилил свою резистентность к внешнему давлению и нашел пути поставки китайских товаров на американские рынки в обход американской таможни. Прежде всего это делается через Мексику, частично через страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Япония), с которыми у США подписаны соглашения о свободной торговле.

У администрации Трампа, очевидно, есть понимание, что путь таргетирования именно товаров из Китая не очень эффективен. Поэтому Трамп и его команда собираются вводить фронтальный тариф на все товары, ввозимые на рынки США. Такая политика, конечно, негативно отразится на экономической динамике Китая. И на экономической ситуации в странах-партнерах США и Китая. Это приведет к замедлению глобальной экономической динамики, и мировой ВВП будет расти не столь быстро. В результате для китайской экономики это будет дискомфорт и проблема. Сейчас, не имея достаточных инструментов для обеспечения собственного экономического роста за счет внутренних факторов, Китай добирает недостаток в динамике за счет агрессивного продвижения на внешние рынки. Пока эта стратегия более-менее работала, но теперь она усложнится.

И ставка администрации Трампа идет на то, что если экономика Китая будет пробуксовывать, то начнут обостряться другие проблемы, накопленные внутри Китая. И такой спровоцированный обвал китайской экономики с точки зрения американцев может замедлить китайское лидерство и восстановить желаемый для США дисбаланс в их отношениях, когда США открыто занимают первую позицию.

– Но ведь в ходе этой торговой войны пострадают и США, которые не смогут получать дешевые китайские товары.

– Да, действительно, и США тоже будут поражены повышенными тарифами. Насколько это будет болезненным, сказать сложно. Очевидно, что есть определенные пути компенсации этих потерь. Но я думаю, что торговля – это только первый шаг, который будет делать Трамп и его команда.

Второе, что они будут хотеть от китайской администрации, это открытие рынка капиталов. То есть, чтобы капитал, накопленный внутри КНР, мог свободно входить и выходить из страны. Чтобы иностранный капитал также свободно переливался через границу и попадал на внутренние китайские рынки, размещался в китайских банках и был инвестирован в китайскую экономику. Для китайских властей это очень нежелательный сценарий, поскольку основная задача, реализуемая КНР, это контроль за переливом капитала. Сложившаяся там ситуация характеризуется очень большой неэффективностью. Тот капитал, который накапливается финансовыми предприятиями, распределяется среди участников китайской экономики не рыночным способом, а директивно: так как решает партия. И, конечно, когда за рынок принимает решение чиновник, он часто принимает неэффективные решения. Поэтому ситуация с процентной ставкой внутри Китая с долгами очень несбалансирована. Если США добьется от Китая открытия этих внешних рынков капитала, произойдет отток из Китая очень больших объемов капитала в другие регионы мира. Для китайской экономики это будет абсолютный коллапс. Не торговля опасна для Китая, а именно финансовая либерализация, которую будут продвигать американцы. Это может спровоцировать коллапс и упадок Китая как второй в мире экономики и погрузить КНР в долгосрочный кризис.

Бенефиты Китая от войны

– Давайте вернемся к контексту российско-украинской войны. По вашему мнению, Китай является выгодоприобретателем от продолжения войны?

– С точки зрения официальной риторики Китай не поддерживает продолжение войны и декларирует то, что он несет убытки от этого. Во-первых, глобальная динамика. В Китае считают, что из-за войны развитие мировой экономики замедляется. А поскольку китайская экономика чувствительна к мировой, для Китая это невыгодно. Во-вторых, это отношения с ЕС. Поскольку США будут закрывать доступ для Китая к своим рынкам, им нужна какая-то альтернатива. Единственной эффективной альтернативой китайским товарам могут быть рынки стран ЕС. Поэтому Китаю важно сохранить конструктивные отношения с ЕС, добиться доступа к этим рынкам и либерализированного характера двусторонней торговли.

В Европе, в ответ на эти вызовы со стороны Китая, очень много беспокойств. Они будут делать что-то такое, что и США, то есть будут защищать себя через тарифную политику и не будут пускать китайцев на свои внутренние рынки. И потенциально война усложняет диалог между Китаем и ЕС. Кроме того, война порождает многие санкции, что затрудняет взаимодействие китайских компаний с западными и российскими компаниями. Из-за опосредованных цепей эти санкции оказывают негативный эффект на китайский бизнес. И чем дальше идет война, тем больше китайские компании попадают под санкции. Неопределенность растет, это все повышает затраты на организацию ведения бизнеса (юридическое сопровождение, переговоры) и, в итоге, китайский бизнес от этого проигрывает. То есть, это еще один фактор, который говорит, что война не выгодна Китаю.

Но есть и другие факторы, создающие противоположную картину, в которой Китай заинтересован в том, чтобы война продолжалась дольше. Чтобы внимание США было отвлечено от Индо-Тихоокеанского региона и сосредоточено на Европе и Атлантике. Администрация Трампа уже посылает сигналы, что подобная политика не будет иметь места: скорее, США сократят свое присутствие в Атлантическом регионе, чем в Индо-Тихоокеанском.

Поэтому и нет однозначного ответа на вопрос, выгодна ли Китаю война в Украине. Включаются различные субъективно психологические факторы: как в Китае оценивают перспективы развития отношений с США, Европой и Россией. Россия для Китая представляет собой огромную ценность с точки зрения партнерства в противодействии США. Удастся ли администрации Трампа отвлечь Россию от Китая или Китай от России? Вопрос.

– Но ведь в принципе Китай, как я понимаю, вполне может устраивать и существующая ситуация, когда война продолжается только в Украине, а не на большей территории Европы?

– Для Китая важно не допустить эскалации войны и они об этом говорят. Их позиция направлена на то, чтобы сохранить незадействованность Пекина в этой войне, чтобы Китай не был однозначно поставлен на одну из сторон и сохранил себя как альтернативу, которую он может предлагать миру. КНР представляет себя как полюс, продвигающий именно мирные отношения в мире, избегающий агрессии. Это позволяет играть на контрасте с США. В китайских медиа США презентуется как страна, которая постоянно разжигает войны, провоцирует конфликты, включает армию в эти процессы, и в итоге именно американские транснациональные корпорации, производящие оружие, с точки зрения Китая, наживаются на всех этих войнах.

"Миролюбивый" Си

– Можно было бы поверить в такое "миролюбие" Китая, если бы они не помогали России… Как-то немного не складывается.

– Китай как страну, которая помогает России, рассматриваем подобным образом мы, европейцы и американцы. Глобальный Юг, или развивающиеся страны, смотрят по-другому на эту войну. Они смотрят на это как на конфликт между Россией и Западом, как на некоторые колониальные посягательства со стороны Запада. И для Китая такая позиция очень удобна.

Китай предлагает лидерство для стран Глобального Юга, а интересы этих стран состоят в том, чтобы война была прекращена, каким-то образом урегулирована. Не принципиально каким образом, но чтобы Запад тоже потерпел определенное поражение. Здесь работают прошлые колониальные травмы, накопленные этими странами Глобального Юга. Для них не стоит проблема нравственного выбора и ответственности за войну, как она стоит у нас. Возможно, это успех российской пропаганды, возможно провал западной пропаганды или недоработка Украины, которая не смогла эффективно донести свой месседж до стран Глобального Юга.

– Как вы оцениваете мирный план Китая по отношению к Украине? Вы верите в его искренность? Или это политическая игра?

– Весь мирный план, по сути, не очень план. Там не прописаны шаги, которые должны принять стороны, не прописна ответственность. Это набор призывов к сторонам и возможно набор определенных принципов, которые дают рамку. Но не более того.

Почему возник такой план? Во-первых, Китаю нужно было определить свою позицию и он ее сформулировал. Во-вторых, этот план очень в китайском стиле: эклектичный и никого ни к чему не обязывающий. Как бы ни разрешилась ситуация на поле боя между Россией и Украиной, Китай, ссылаясь на этот план, всегда может говорить, что он поддерживал мир и политический диалог. Также этот план представляет собой месседж в страны Глобального Юга, позиционируя Китай как альтернативу США.

– Вы говорите, что Китай декларирует миролюбивую позицию. Почему же тогда он не поддержал саммит мира?

– Китай проигнорировал Саммит мира президента Зеленского по той причине, что там была представлена только одна сторона – Украина. Другая сторона конфликта, или кризиса (как китайцы это называют), Российская Федерация, не присутствовала на этом саммите. Следовательно, этот саммит, с точки зрения Китая, недостаточно легитимен и не имеет смысла участвовать в этом мероприятии.

Ядерная зима – плохо для бизнеса

– Некоторые аналитики отмечают, что именно Си Цзиньпин удерживает Путина от применения тактического ядерного оружия на территории Украины. Как относитесь к таким оценкам?

– Некоторые политики на Западе пытались приписать себе эту адвокацию. Например, это делал Олаф Шольц, который сказал, что благодаря его визиту Китай начал давить на Россию, чтобы она не использовала оружие. Но даже, несмотря на это, абсолютно в интересах Китая добиться, чтобы Россия не воспользовалась ядерным оружием. Почему? Потому что сразу, как Россия его использует, станет ясно, что механизм нераспространения ядерного оружия не работает. И все остальные страны мира, в которых есть территориальные конфликты и угрозы со стороны внешних сил, будут двигаться в сторону создания своей ядерной программы. Такая милитаризация для Китая совершенно нежелательна. Она будет ограничивать его возможности демонстрировать лидерство. Плюс ядерное оружие повлечет тотальные санкции, жесткий моральный выбор, негативные эффекты для мировой экономики. Это все то, чего Китаю точно хотелось бы избежать.

– На фоне западных санкций мы наблюдаем технологическую привязку нашего врага к Китаю. Объясните, чем это может в перспективе угрожать России? Как это ее ослабляет? Ослабляет ли вообще?

– Я бы задавал вопрос гораздо шире: насколько Китай и Россия доверяют друг другу? Мы должны быть внимательны к их двусторонним отношениям, а они сводятся к торговле. Там не прослеживается более глубокие формы взаимной интеграции, которые не то, что есть в ЕС, а даже в Юго-Восточной Азии.

Между Китаем и Россией нет соглашения о зоне свободной торговли, которое упрощало бы движение товаров между странами. Между ними нет большого перемещения инвестиций. Китай соблюдает санкции, наложенные Западом на РФ и не жертвует своей экономикой для того, чтобы поддержать своего стратегического партнера в этих отношениях. Китай сохраняет для России значительные ограничения в виде визового режима. Китай отменил визы для нескольких десятков стран мира, а для РФ визы отменены только для групповых визитов. Отсутствие сотрудничества в стратегически важных для Китая проектах, таких как "Один пояс – один путь".

Между Китаем и Россией есть определенная дипломатическая координация, демонстративные военные учения, торговля (значительная часть которой сейчас смещается в "серую" зону). Как раз в этой "серой" зоне возможны поставки товаров двойного назначения из Китая в Россию. Но в целом ситуация выглядит так, что ни Китай, ни Россия не испытывают друг к другу глубокого доверия.

Сами россияне не пускают Китай глубоко внутрь своей экономики. Стратегически Китай интересует доступ к Северному Ледовитому океану и транспортировка по этому океану своих грузов в Европу, чему Россия пока не очень способствует. Несмотря на то что они торгуют, мы не видим, чтобы китайские компании очень сильно включались в инвестирование и разработку новых полезных ископаемых, месторождений, добычу леса, сельское хозяйство на территории России. Это означает, что Китай пытается сохранить дистанцию с Россией и не готов на жертвы ради своего партнера.

Этот союз достаточно ситуативный, субъективный и вряд ли он будет развиваться дальше. Скорее всего, сейчас они достигли верхнего предела. Если администрация Трампа не натворит каких-либо экстраординарных, провокативных действий против Китая для того, чтобы подтолкнуть его к сближению с РФ, то Китай будет сохранять такую позицию как сейчас.