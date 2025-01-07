США и Китай делают мир биполярным. Как Украине защитить свои интересы

Об окончании войны будут договариваться не с Москвой, говорит аналитик.

У Соединенных Штатов Америки есть свои геополитические интересы, поэтому последние 15 лет неизменно проводят свою политику. И хотя происходят определенные косметические изменения, в зависимости от того, кто является президентом — демократ Джо Байден или республиканец Дональд Трамп, США уменьшают свое присутствие в мире.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политический аналитик Игорь Тышкевич. Он объяснил, как даже на фоне сокращения присутствия США в мире Украина может отстоять свои интересы и прекратить войну.

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По его словам, США формируют региональные коалиции, чтобы именно они, а не военные силы Соединенных Штатов, являлись проводниками американских интересов.

— США считают, что ключевой конкурент для них – Китайская Народная Республика. И это тоже последние лет 15. Соответственно, если есть эти факторы, то тут что Трамп, что Байден, что Обама… Могут быть только другие лозунги, другие подходы, — говорит политический эксперт.

Он объяснил, что мир меняется глобально. И если до полномасштабного вторжения РФ в Украину говорили, что мир будет трехполярным или больше, то сегодня скорее всего он будет биполярным.

— Это США и Китай. Соответственно многое будет зависеть от политики этих двух государств и от того, как быстро и как именно они будут договариваться между собой. В таком случае формат приостановки войны будет производным от результатов этих консультаций, считает Игорь Тышкевич. — Поэтому с Трампом тут только одно: он любит не институциональный подход, а персональный. Вот я приехал, я договорился, а дальше уже работают институты по наполнению [договоренностей]. Потому будет попытка быстро договориться.

Напомним, эксперт призвал власти Украины разговаривать с Орбаном и Фицо и объяснил, что Украина делает не так.