Производная третьего порядка. Как Трамп завершит войну в Украине через Китай

США хотят перетащить Россию на свою сторону в великом сражении с Китаем

Проблема Украины в том, что на Западе не уверены в том, что мы можем победить в войне с Россией, сколько бы нам ни помогали. Культура Запада десятилетиями формировалась в системе координат, в которой одолеть большое ядерное государство, забрать его территории, развалить и лишить оружия — невозможно.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал доцент Института международных отношений, кандидат политических наук Николай Капитоненко. Он дал прогноз на продолжение войны Украины с Россией на 2025 год.

Больше об этом читайте в публикации: "У нас нет союзников, — эксперт-международник о Трампе, игре Китая и перспективах победы над Россией".

Он говорит, что всегда остается последний аргумент в виде ядерного оружия, с которым никто не хочет иметь дело.

— Поэтому и сомневаются, стоит ли нам давать много оружия и денег. Не говоря уже о том, что у многих денег и оружия нет, а многие хотели бы оставить их себе, если Россия пойдет дальше, так может лучше подумать о будущем? — задает резонный вопрос политолог.

По его мнению, новый президент США Дональд Трамп рассматривает Украину как производную третьего порядка.

— Для него главная проблема — это Китай. Чтобы иметь лучшие позиции в борьбе с Китаем, ему нужна другая позиция России. Ему нужно завершить эту войну, чтобы убрать фактор, сближающий Россию и Китай. В идеале перетащить Россию на свою сторону или хотя бы сделать нейтральной в великой битве США с Китаем. То есть, Россия — это производная второго порядка. И трамповская политика по отношению к России будет определяться его видением того, что делать с Китаем. А политика по отношению к нам будет определяться тем, какой будет политика по отношению к России, — говорит политический эксперт.

По его словам, война сделала нас слабыми и зависимыми заложниками других решений. И нам остается ждать, о чем администрация Трампа договорится с китайским руководством, с Путиным, и перед какими фактами они нас поставят.

— С вероятностью 80% [в 2025-м] война будет продолжаться в нынешнем формате. То есть, медленное отступление украинских войск (надеюсь, что медленное), постепенное уменьшение опций помощи. Это более вероятно, чем увеличение [помощи]. И в таком формате война может продолжаться довольно долго. Многие войны способны существовать десятилетиями. Порой замораживаться, размораживаться… Поэтому, я думаю, что это самый вероятный для нас сценарий, — подытожил Николай Капитоненко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", выгодна ли Китаю война в Украине.