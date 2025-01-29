В новый пакет санкций ЕС не войдет важный запрет против РФ, на который надеялись многие

Новые ограничения ограничение не повлияют на большинство импорта СПГ

В новом 16-м пакете санкций ЕС против России, который собираются представить 29 января, не будет полного запрета на покупку российского сжиженного природного газа. Однако Брюссель введет определенные ограничения.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на собственные источники среди дипломатов ЕС. По их словам, предложение Еврокомиссии не будет включать общий запрет импорта российского СПГ. Однако планируется запретить поступление сжиженного природного газа из России в терминалы ЕС, не связанных с газовой системой. Politico добавляет, что ограничение не повлияет на большинство импорта СПГ.

Также под санкции, по данным дипломатов, с которыми общались журналисты, попадет 74 судна из так называемого "теневого флота" России. Кроме того новое предложение подтолкнет к ограничению экспорта алюминия из Москвы.

"ЕС по-прежнему зависит от России примерно на 6 процентов своего импорта алюминия", — говорится в материале.

Наконец, пакет будет нацелен на игровое оборудование, такое как Xbox от Microsoft, которое, по словам ЕС, Россия использует для управления беспилотниками.

Издание напоминает, что в прошлом месяце 10 стран ЕС, включая Финляндию, Польшу и страны Балтии, призвали Европейскую комиссию "запретить импорт российского газа и СПГ как можно скорее".

"Жаль", — сказал POLITICO министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас "В определенной степени мы разочарованы".

Напомним, ранее мы писали о том, что Европейский Союз продлил санкции против России после уступок Венгрии в энергетическом вопросе.