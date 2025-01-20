Запад недооценил креативность Кремля? Как олигархи Путина обходят санкции Запада

Евросоюз увяз в своих законодательных нормах о проценте акций и влиянии на компании

Российские олигархи снизили свои доли в подконтрольных им предприятиях, чтобы формально иметь менее 50% акций, но при этом поддерживать российский ВПК. Это нивелирует последствия персональных санкций, введенных Западом против бизнесменов из окружения президента Владимира Путина.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк. Он также назвал страны, где россиянам помогают обходить санкции.

Более об этом читайте в публикации: "Три решения ограничат способность Путина воевать, уполномоченный президента по вопросам санкций".

— В Евросоюзе и США есть норма, если у тебя 50% акций и больше, ты влияешь на предприятие, — говорит эксперт по санкциям. — Если меньше, то не влияешь. Но Запад недооценивает креативность россиян в вопросах обхода санкций. Пока наши коллеги только начинают понимать, что эта проблема существует, западные бизнесмены поставляют свою продукцию на российские пороховые заводы, и у них все нормально. Это такая проблема, которая демонстрирует бо́льшую инертность западной системы в принятии и соблюдении санкций по сравнению со скоростью, с которой россияне их обходят и выходят из-под санкций.

Владислав Власюк объяснил, что Украина консультируется с западными партнерами, что можно сделать в этой ситуации. Однако признает, что проблема законодательной нормы в 50% доли существует.

Говоря о том, какие страны, кроме Индии, Китая и Турции, помогают России обходить санкции, он отметил, что очень зависит, в чем и как. Однако утверждение "страна помогает" считает некорректным.

— Я бы перефразировал: на территории каких стран происходит больше условных обходов санкций? У Турции есть прогресс за предыдущий год после наших визитов, после визитов американцев. Там существенно пересмотрели свою мотивацию влиять на тот бизнес, который сотрудничает с Россией, говорит уполномоченный президента. — Также с ОАЭ — встречи с европейскими делегациями, американской, нашей. Если брать некоторые сферы, особенно свободные экономические зоны, то в целом ситуация улучшилась в плане нежелания сотрудничать с Россией, особенно в обходе санкций.

Однако в Центральной Азии через страны, имеющие общую границу с Россией, "точно что-то продолжает ехать", говорит эксперт.

— У них бо́льшая зависимость от Путина и меньшая способность противодействовать. Интенсификация обхода финансовых санкций или ограничений за счет криптовалюты – это тоже Центральная Азия, особенно Узбекистан. Они активно используют банки и криптовалютные обменники, — добавил Владислав Власюк.

Напомним, ранее он назвал "Телеграфу" топ-3 ограничения, которые ударят по экономике России.