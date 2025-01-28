России грозят массовые банкротства заводов. Почему промышленность РФ терпит крах

Кремлю все труднее делать вид, что "санкции не работают"

Российской промышленности угрожают массовые банкротства заводов. Более чем у 20% предприятий обрабатывающей промышленности отношение прибыли к процентным платежам находится на рискованном уровне, они не в состоянии отдавать свои долги по кредитам. Самая плохая ситуация в транспортном машиностроении.

Такую оценку дает Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) РФ, пишут росСМИ. В связи с повышением ставок по кредитам в 2024 году, доля компаний, входящих в зону высокого риска банкротства, выросла с 5,8% до 12,6%. Почти девятой части промышленности нужна помощь властей из-за долгов.

Аналитики назвали самые проблематичные области. Это телекоммуникации, воздушный и сухопутный транспорт, желдормаш (сеть локомотиворемонтных заводов), судо- и авиастроение, строительство, лесоводство и лесозаготовки, складское хозяйство, услуги по добыче полезных ископаемых.

Массовых банкротств следует ожидать во втором квартале этого года. По оценкам ЦМАКП, российская промышленность находится в стагнации с начала лета 2024 года. Если не учитывать сектор с присутствием оборонно-промышленного комплекса (ОПК), то стагнация продолжается уже полтора года.

Напомним, ранее кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире YouTube-канала Telegraf UA назвал три индикатора, которые указывают на то, что развязанная против Украины полномасштабная война постепенно приводит к все большему ухудшению ситуации в российской экономике. По его мнению, коллапс может наступить уже в феврале 2025 года.