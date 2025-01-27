ЕС продлил санкции против РФ: что пришлось предложить Венгрии

Ранее Венгрия блокировала продление санкций

Европейский Союз продлил санкции против России после уступок Венгрии в энергетическом вопросе. Все 27 стран-членов Евросоюза согласились сохранить ограничения против РФ на следующие полгода.

Венгрия перестала блокировать это решение после того, как получила право участвовать в переговорах по транзиту российского газа через Украину. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на верховную представительницу ЕС по внешней и политике безопасности Каю Каллас.

По словам Каллас, продление санкций и дальше будет ограничивать доходы Москвы для финансирования войны. "Министры иностранных дел ЕС только что согласились снова продлить санкции против России. Это продолжит лишать Москву доходов для финансирования ее войны. Россия должна заплатить за ущерб, который она наносит", — сказала Кая Каллас.

Как сообщает издание, ЕС пошел на уступки Венгрии в вопросах энергетики, и та разблокировала продление санкций. В частности, Европейская Комиссия пообещала привлечь Венгрию и Словакию к обсуждению с Украиной поставок газа через украинскую газотранспортную систему.

Как известно, Венгрия ранее блокировала продление санкций с декабря 2024 года. Сначала премьер-министр Виктор Орбан объяснял это ожиданием вступления в должность президента США Дональда Трампа. Позже Будапешт выдвинул требования по энергетической безопасности.

Еврокомиссия также планирует обратиться в Украину по поводу гарантий сохранения транспортировки нефти в ЕС по нефтепроводу.

Санкционный пакет против России будет действовать до 31 января 2025 года. Ограничения включают торговлю, технологии, товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Также запрещен импорт российской нефти морским путем, отключены российские банки от SWIFT и приостановлена работа прокремлевских СМИ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как олигархи Путина обходят санкции Запада. Евросоюз увяз в своих законодательных нормах о проценте акций и влиянии на компании.