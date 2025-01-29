До нового пакету санкцій ЄС не увійде важлива заборона проти РФ, на яку багато хто сподівався

Нові обмеження обмеження не вплинуть на більшість імпорту ЗПГ

У новому 16-му пакеті санкцій ЄС проти Росії, який мають намір представити 29 січня, не буде повної заборони на купівлю російського скрапленого природного газу. Проте Брюссель запровадить певні обмеження.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на власні джерела серед дипломатів ЄС. За їхніми словами, пропозиція Єврокомісії не включатиме загальну заборону імпорту російського СПГ. Однак планується заборонити надходження зрідженого природного газу з Росії до терміналів ЄС, не пов’язаних із газовою системою. Politico додає, що обмеження не вплине на більшість імпорту СПГ.

Також під санкції, за даними дипломатів, з якими спілкувалися журналісти, потрапить 74 судна з так званого "тіньового флоту" Росії. Крім того, нова пропозиція підштовхне до обмеження експорту алюмінію з Москви.

"ЄС, як і раніше, залежить від Росії приблизно на 6 відсотків свого імпорту алюмінію", — йдеться в матеріалі.

Зрештою, пакет буде націлений на ігрове обладнання, таке як Xbox від Microsoft, яке, за словами ЄС, Росія використовує для управління безпілотниками.

Видання нагадує, що минулого місяця 10 країн ЄС, включаючи Фінляндію, Польщу та країни Балтії, закликали Європейську комісію "заборонити імпорт російського газу та СПГ якнайшвидше".

"Шкода", — сказав POLITICO міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас "Певною мірою ми розчаровані".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Європейський Союз спричинив санкції проти Росії після поступок Угорщини в енергетичному питанні.