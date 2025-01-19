Зеленский ввел новые санкции: под раздачу попали Шуфрич, Бойко и не только (список)
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Ряд украинцев лишился госнаград
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие новые санкции СНБО. Под них попали пропагандисты и предатели.
Об этом глава государства сообщил во время своего очередного видеообращения. В рамках санкций указанным лицам заблокируют активы, ограничат возможность торговых и других операций, вести бизнес, покупать имущество и земельные участки и т.д. Кроме того, их лишат государственных наград.
"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Блокируем пропагандистов, которые работают на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну", — заявил глава государства.
Кто в санкционном списке
В указе № 38 от 19 января 2025 года, опубликованном на сайте Офиса президента, отмечается, что санкции ввели против:
- Нестора Шуфрича;
- Евгения Горохова;
- Леонида Байсарова;
- Александра Однораленко;
- Леонида Литвинова;
- Евгения Мураева;
- Олега Волошина;
- Петра Симоненко;
- Константина Григоришина;
- Сергея Карякина;
- Ружены Рублевой;
- Вадима Писарева;
- Ильи Резника;
- Василия Герелло;
- Светланы Крюковой.
Зеленский добавил, что также продолжат лишать государственных наград предателей. Он подчеркнул, что звания Герой Украины заслуживают "только те, кто действительно жизнь посвящает Украине".
В рамках нового пакета санкций государственных наград также лишат Юрия Башмета, Виктора Садовничего и Юрия Бойко.
Напомним, ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский 19 сентября подписал указ об очередных санкциях против России и союзных Кремлю режимов. Под ограничения попали шесть физических лиц и более 40 юридических лиц из РФ, Китая и Ирана.