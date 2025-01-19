Укр

Зеленский ввел новые санкции: под раздачу попали Шуфрич, Бойко и не только (список)

Автор
Денис Подставной
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Зеленский ввел новые санкции: под раздачу попали Шуфрич, Бойко и не только (список) Новость обновлена 19 января 2025, 15:46

Ряд украинцев лишился госнаград

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие новые санкции СНБО. Под них попали пропагандисты и предатели.

Об этом глава государства сообщил во время своего очередного видеообращения. В рамках санкций указанным лицам заблокируют активы, ограничат возможность торговых и других операций, вести бизнес, покупать имущество и земельные участки и т.д. Кроме того, их лишат государственных наград.

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Блокируем пропагандистов, которые работают на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну", — заявил глава государства.

Кто в санкционном списке

В указе № 38 от 19 января 2025 года, опубликованном на сайте Офиса президента, отмечается, что санкции ввели против:

  • Нестора Шуфрича;
  • Евгения Горохова;
  • Леонида Байсарова;
  • Александра Однораленко;
  • Леонида Литвинова;
  • Евгения Мураева;
  • Олега Волошина;
  • Петра Симоненко;
  • Константина Григоришина;
  • Сергея Карякина;
  • Ружены Рублевой;
  • Вадима Писарева;
  • Ильи Резника;
  • Василия Герелло;
  • Светланы Крюковой.

Зеленский добавил, что также продолжат лишать государственных наград предателей. Он подчеркнул, что звания Герой Украины заслуживают "только те, кто действительно жизнь посвящает Украине".

В рамках нового пакета санкций государственных наград также лишат Юрия Башмета, Виктора Садовничего и Юрия Бойко.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский 19 сентября подписал указ об очередных санкциях против России и союзных Кремлю режимов. Под ограничения попали шесть физических лиц и более 40 юридических лиц из РФ, Китая и Ирана.

Теги:
#Юрий Бойко #Санкции #Владимир Зеленский