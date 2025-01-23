Пассажирский самолет из Дубая заблудился в небе над Донбассом (фото)

Борт принадлежит авиакомпании "Белавиа"

В небе над Украиной продолжают фиксировать загадочные пассажирские самолеты, пересекающие закрытое воздушное пространство. На этот раз был замечен один гражданский авиалайнер.

По данным сервиса Flightradar24, 19 января в воздушном пространстве Украины находился авиалайнер белорусской авиакомпании "Белавиа". Он был зафиксирован на территории Донецкой области.

Борт B2718/В738 вылетел из Дубая и направлялся в Минск, где приземлился в 16:35. В течение почти 6 часового полета борт, согласно карте, пересек закрытое воздушное пространство Украины и пролетел над Донецкой областью в окрестностях Краматорска.

Воздушное пространство над Украиной было закрыто после начала российского вторжения, поэтому гражданские воздушные суда используют альтернативные маршруты из-за риска быть сбитыми системами ПВО. Однако мониторинговые сервисы регулярно фиксируют пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин их появления может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что почти десяток пассажирских самолетов над Украиной заметили в одно время. Интересно, что два из них летели из США.