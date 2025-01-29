Російський пасажирський літак подав сигнал лиха над Каспійським морем: всі подробиці

Літак був перенаправлений в Астрахань

У середу, 29 січня, над Каспійським морем зник пасажирський літак російської авіакомпанії "Побєда", який виконував рейс DP992 Дубай — Москва. Повідомляється, що він подав сигнал про лихо.

Про це повідомляє flightradar24.com. Сигнал лиха подав пасажирський Boeing авіакомпанії "Побєда" над Каспійським морем.

Російські Telegram-канали повідомили, що стежать за ситуацією. З’явилися відомості, що літак зник з радарів через збій у сервісі.

Потім з’явилися повідомлення, що літак все ж таки приземлився.

Пізніше з’явилися повідомлення, що літак успішно приземлився в аеропорту Астрахані. За даними російських Telegram-каналів, хибно спрацювала пожежна сигналізація.

Причини, які призвели до посадки літака, ще доведеться з’ясувати.

Раніше "Телеграф" писав, що пасажирські літаки помітили у небі над Одеською областю.