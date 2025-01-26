Пролетел над горячими точками в Донбассе. Пассажирский самолет из Грузии заблудился в Украине (фото)

Борт принадлежит белорусской "Белавиа"

В небе над Украиной в очередной раз зафиксировали полет загадочного пассажирского самолета, пересекшего закрытое воздушное пространство. В этот раз гражданский авиалайнер мог пролететь прямо над временно оккупированной территорией.

По данным сервиса Flightradar24, 24 января в воздушном пространстве Украины был замечен авиалайнер белорусской авиакомпании "Белавиа". Его пролет был зафиксирован над территорией Донецкой области.

Борт BRU736 с номером B2736E195 вылетел из Тбилиси и направлялся в Минск, где приземлился в 07:10. В течение трех с половиной часов полета борт, согласно карте, пересек закрытое воздушное пространство Украины и пролетел над Донецкой областью, а именно над городом Лиман.

Из-за военного вторжения России воздушное пространство Украины закрыто для гражданской авиации. Самолеты вынуждены облетать территорию страны во избежание риска быть сбитыми.

Однако системы слежения часто показывают пассажирские самолеты над Украиной. Это может быть вызвано преднамеренным искажением координат самолетов, техническими проблемами наземных станций, помехами GPS-сигнала, работой радиоэлектронной борьбы или ошибками в обработке данных мониторинговыми сервисами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пассажирские самолеты заметили в небе над Одесской областью. Борты принадлежат разным авиакомпаниям.