В США анонсировали визиты Келлога в Европу: когда спецпредставитель Трампа приедет в Украину

Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности 16-18 февраля.

Специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог планирует посетить Украину, Германию и Бельгию в период с 13 по 22 февраля. Келлог будет продвигать идею Дональда Трампа о так называемом "мире через силу" и прекращении войны.

Об этом сообщил Государственный департамент США. Кроме того, Келлог должен продвигать цель Трампа по так называемой "защите интересов национальной безопасности" США.

Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности 16-18 февраля и посетит с визитом штаб-квартиры НАТО и Европейского союза в Брюсселе. Там он проведет ряд переговоров с европейскими союзниками и партнерами США, которые готовы работать вместе с Вашингтоном над прекращением войны в Украине.

"В Украине он встретится с представителями власти и гражданами, мужественно выдержавшими почти три года войны… Президент четко дал понять, что боевые действия необходимо прекратить, и Соединенные Штаты готовы поддержать долгосрочное решение. Специальный посланник президента Келлог настроен на проведение жесткой дипломатии, которая понадобится для достижения цели президента", – говорится в сообщении.

Отметим, что 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а до этого он провел аналогичный разговор с Владимиром Путиным. В Белом доме отметили, что контакты Трампа с Путиным и Зеленским были "очень положительными" и что президент России, как и президент Украины, хочет мира. При этом Трамп сделал ряд неприемлемых заявлений по Украине, в частности, сказал, что Украина не вернется к границам 2014 года, а также заявил, что членом НАТО она не станет.

В ответ на заявления американского президента министры иностранных дел Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза выдвинули Трампу общее требование предоставить Украине действенные гарантии безопасности, а также обеспечить место для Киева и Европы за переговорным столом.