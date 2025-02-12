Зеленский рассказал, о чем планирует говорить с Трампом в Мюнхене

Президент назвал две основные темы предстоящего разговора с американским лидером

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос полезных ископаемых на временно оккупированных территориях станет темой его будущего разговора с Дональдом Трампом. Во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом этот вопрос не поднимался.

Он отметил, что рассчитывает обсудить его напрямую с американским лидером. По его словам, это важно как лично для него, так и для всех граждан Украины.

"Для меня здесь важны детали – что будет с теми полезными ископаемыми, которые есть на временно оккупированных территориях. Мы сегодня об этом еще не говорили, но я думаю, что это будет частью беседы с президентом Трампом. Это очень важно и для меня как президента, и для каждого гражданина Украины", – заявил Зеленский на пресс-конференции с главой Минфина.

Он также подтвердил, что Украина получила первый проект соглашения о стратегическом партнерстве с США и правительство подробно изучает этот документ. Зеленский подчеркнул, что одним из ключевых вопросов его предстоящей встречи с Трампом будут гарантии безопасности для Украины.

"Гарантии безопасности я могу обсуждать исключительно с президентом Трампом", – подчеркнул он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву. Пока неизвестно, что состоится этот визит и когда это может произойти.