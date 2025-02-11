О выходе Трампа из Европы, перенапряжении России и мире для Украины: главное из отчета Мюнхенской конференции

Отчет Мюнхенской конференции по безопасности фиксирует "многополяризацию" мира: что это значит?

С 14 по 16 февраля в Германии пройдет ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference). Основанная в 1963 году, она с годами превратилась в одну из важнейших и крупнейших в мире площадок для обсуждения вызовов в сфере безопасности.

Традиционно в преддверии мероприятия публикуется отчет с анализом основных геополитических тенденций. Нынешний документ фокусируется на теме "многополярности" мира. "Телеграф" публикует из него самые главные выводы о войне в Украине.

Трампизм открывает новую эру

По прогнозам авторов, второе президентство Дональда Трампа откроет новую эру американской внешней политики, что разнесется эхом по всему миру, включая Украину.

"Победа Дональда Трампа на президентских выборах похоронила сложившийся после окончания Холодной войны консенсус во внешней политике США. Еще до выборов все больше подвергалась сомнению устоявшееся мнение о том, что США остаются безоговорочным лидером мира, неся историческую ответственность и имея глубокие интересы в поддержке международного порядка.

Из-за стремительного роста военного и экономического могущества Китая, неспособности США сдержать войны в Украине и на Ближнем Востоке, а также распыления влияния в мировой политике, многие представители американского внешнеполитического сообщества выступали за адаптацию большой стратегии США, сформированной во время "однополярного момента" после Холодной войны (когда одно государство осуществляет большую часть влияния на различные сферы — Ред.)

Вероятно, президент Трамп и осуществит это изменение. Для него международный порядок, созданный США, является невыгодным соглашением: "Мы сделали другие страны богатыми, тогда как богатство, сила и уверенность нашей страны исчезли за горизонтом".

Он обещает более выборочное, часто одностороннее международное взаимодействие – лишь в тех случаях, когда на кону стоят узко определенные интересы США. Трампизм, вероятно, откроет новую эру американской внешней политики, которая будет нести эхо по всему миру", — пишут эксперты.

Согласно прогнозам, администрация Трампа может отказаться от исторической роли гаранта безопасности Европы. США, вероятно, перелодат основной груз обороны континента на европейских союзников по НАТО, больше не считая безопасность, демократическую стабильность и благополучие Европы стратегическими приоритетами.

И для Украины последствия этого могут быть значительными, предостерегают авторы. И напоминают, как во время предвыборной кампании Трамп обещал завершить войну за 24 часа и высмеивал украинского президента Владимира Зеленского, называя его "возможно, лучшим продавцом".

"Однако недавно он занял более благосклонную позицию, когда заявил, что "единственный способ достичь соглашения – это не бросать [Украину]" и выразил надежду прекратить войну "намного раньше, чем за шесть месяцев".

В декабре представитель Трампа по Украине и России Кит Келлог пояснил, что США могут применить тактику "двойного давления": угрожать Украине прекращением поставки помощи, а России – снятием ограничений на поставки оружия Украине, чтобы заставить обе стороны сесть за стол переговоров и достичь прекращения огня на текущих линиях фронта.

Членство Украины в НАТО, вероятно, не будет рассматриваться. Киев может не принять такие условия, поскольку без надежных гарантий безопасности Россия использует перемирие для возобновления сил и нового нападения. Кроме того, нет никаких признаков того, что российский президент Владимир Путин готов смягчить свои максималистские цели – смену власти в Украине и получение фактического права вето на ее внешнеполитический курс", — описывается в отчете.

В отличие от предыдущих лидеров Америки, видение Трампа не предусматривает никакой чрезмерной ответственности за международный порядок. Прогнозируется, что Белый дом будет сосредоточен на сдерживании Китая и поддержке Израиля. Однако обязательства США перед НАТО и Украиной, вероятно, претерпят изменения к худшему.

Европа и ее бремя

Авторы напоминают, что война России против Украины разрушила европейскую архитектуру безопасности. Европейцы отреагировали на вторжение, предоставив Киеву оружие и значительно увеличив расходы на свою оборону. Количество европейских государств, соответствующих установленному в рамках НАТО целевому показателю в 2% расходов на оборону, возросло с четырех в 2021 году до примерно 16 в 2024 году.

"Однако этот рост остается недостаточным, учитывая потребности Украины и предупреждение о том, что Россия может расширить свои военные действия на территорию НАТО в течение пяти-восьми лет.

Режим Путина уже выступает с ядерными угрозами и совершает агрессивные гибридные нападения на европейские страны, включая вмешательство в выборы, как это недавно произошло в Молдове, Грузии и Румынии.

Победа России над Украиной подтолкнула бы Москву к усилению этих атак и реализации ее имперских амбиций на всем постсоветском пространстве. Усугубляя кризис, новая администрация США сигнализировала о потенциальном сокращении помощи континенту в области безопасности, что заставляет Европу взять на себя большую долю бремени сдерживания России и поддержки Украины", — отмечается в отчете.

На фоне этого перед государствами Евросоюза стоит тройной вызов.

Во-первых, они должны увеличить расходы на оборону в условиях бюджетных ограничений и растущего недовольства внутри стран.

Во-вторых, преодолеть многолетнюю фрагментацию своей оборонно-промышленной базы и значительно углубить сотрудничество как между собой, так и с европейскими союзниками, не являющимися членами ЕС, в частности, с Норвегией и Великобританией.

В-третьих, они должны конкретизировать обещанные "железные гарантии безопасности" для Украины, установленные в недавней совместной декларации министров иностранных дел многих европейских стран, либо путем определения реалистического пути к членству в НАТО, либо посредством крепких двусторонних договоренностей.

Авторы констатируют, что Европа столкнулась с сложнейшей геополитической ситуацией со времен окончания Холодной войны.

"Война, которую ведет Россия, грозит уничтожить как Украину, так и европейский порядок безопасности, а геоэкономическая напряженность и структурная экономическая слабость ставят под угрозу процветания Европы. Между тем, внутренняя поляризация подрывает доверие к ЕС и его способность действовать".

Это давление будет усиливаться с приходом к власти новой администрации США, которая может уменьшить свои обязательства по безопасности Европы, начать торговые войны и поощрять популистские движения, усугубляющие внутренние разногласия в Европе".

Чтобы остановить свой упадок и возобновить влияние, ЕС должен себя переосмыслить, считают эксперты.

Трещины в "геополитической прочности России"

В отчете признают, что ни одно государство в этом столетии не подорвало международный порядок больше, чем Россия.

Так, Москва отвергает однополярный порядок во главе с США, возникший после Холодной войны, утверждая, что Штаты и их союзники злоупотребляют своим доминирующим положением. Вместо этого РФ предлагает "многополярность" как более справедливую альтернативу.

В частности, продвигает такую идею среди государств так называемого Глобального Юга, обещая им большее международное влияние и играя на их недовольстве нынешним положением вещей.

"Каким бы разумным ни казалось российское видение равноправной и инклюзивной многополярности, дьявол скрывается в деталях. Россия выступает за многополярный порядок, в котором не государства, а "цивилизации", группы государств с якобы тесными историческими и культурными связями, являются суверенными и равными". Только мощные "цивилизационные государства" имеют право на суверенитет и лидерские роли в пределах своих цивилизаций…

Россия идентифицирует себя как цивилизационное государство и претендует на доминирующую роль в мировом порядке… Это помогает объяснить ее агрессивную войну против Украины. Поскольку Россия рассматривает Украину как часть возглавляемой Россией цивилизации, она считает, что понятия равенства и суверенитета не применяются к Украине. Поэтому она считает свое жестокое вторжение легитимным. Важно, что сфера влияния, на которую претендует Россия, выходит за пределы Украины: она охватывает весь бывший Советский Союз", — предупреждают специалисты.

При этом потенциал России не всегда соответствует ее самопровозглашённому статусу мирового лидера. РФ не входит в десятку крупнейших экономик мира, уступая Италии, Канаде и Бразилии. Ее население меньше, чем в Пакистане, Нигерии или Бангладеш.

При этом уровень военных расходов России составляет 428 миллиардов долларов США, что позволяет ей занимать третье место в мире по объему трат, уступая только США и Китаю.

Впрочем, коллективные оборонные расходы НАТО на уровне 1,39 триллиона долларов США значительно превышают эту сумму. Так что единственным настоящим глобальным лидерством России остается ее ядерный арсенал — самый большой в мире по количеству боеголовок.

По наблюдениям экспертов, Россия и дальше подтверждает свою репутацию геополитического "медоеда" (это животное называют "бесстрашным психом мира животных — Ред. ).

Кроме ведения обычной войны в Украине, она угрожает Европе масштабными дезинформационными кампаниями, вмешательством в выборы, диверсиями, покушениями на убийство и ядерным шантажом. Через свой "Африканский корпус" — реинкарнацию "Группы Вагнера" — Москва расширяет свое геополитическое влияние в ряде африканских стран, часто вытесняя США и европейские государства.

Для России эта стратегия может оказаться успешной, в том числе и в отношении Украины, отмечается в отчете.

"Новая администрация в США — стране, которая была ключевым партнером Украины, — уже дала понять, что стремится к быстрому, переговорному завершению войны. Если партнеры Украины будут пытаться прекратить войну любой ценой, Россия может использовать это, чтобы достичь выгодного для себя соглашения о прекращении огня.

Например, она может воспользоваться этой готовностью к миру, чтобы закрепить контроль над всеми оккупированными территориями и одновременно не допустить вступления Украины в НАТО или получения других надежных гарантий безопасности.

Это позволило бы России спланировать новую военную кампанию, чтобы силой вернуть всю Украину в свою сферу влияния.

Впрочем, точный план новой администрации США по завершению войны пока неясен. Если она займет более жесткую позицию по отношению к России, чем ожидается, будущее Москвы может оказаться неутешительным".

В последнее время в геополитической позиции России начали "появляться трещины", подвергающие сомнению ее прочность, считают создатели отчета. Потери в войне растут, и чтобы компенсировать их, Россия вынуждена предлагать новобранцам астрономические выплаты, более чем в десять раз превышающие средний доход в некоторых регионах.

При этом 80% российского "производства" танков и бронемашин состоит из отремонтированной техники, находящейся на складах. Похожая ситуация сложилась с артиллерийскими системами и боеприпасами.

"Возможности для расширения производства ограничены: россияне, погибшие в Украине или бежавшие из страны с 2022 года, повлекли дефицит рабочей силы. Следовательно, объемы производства российской оборонной промышленности значительно сократятся, когда закончатся ключевые запасы. Когда это произойдет, трудно предсказать, поскольку оценки количества и качества оставшегося оборудования различаются".

Россия тоже сталкивается с экономической неопределенностью. Рост ее ВВП в 2024 году на 3,8% и уровень безработицы в 2,4% кажутся впечатляющими, но другие показатели менее положительными. Рубль значительно ослаб. Огромные военные расходы, а это почти 30% государственных расходов, привели к росту годовой инфляции.

Доходы России от экспорта энергоресурсов также снизились: среднедневная выручка упала до 611 миллионов евро в ноябре 2024 года с пикового значения более чем в 1,1 миллиарда евро в апреле 2022 года. Тем не менее, экспорт энергоресурсов остается ключевым источником доходов, а это значит, что падение цен на нефть может повлечь за собой серьезные проблемы для российской экономики.

"Рост расходов на войну против Украины также ограничил способность России распространять свою власть за пределы Украины, что является признаком растущего имперского перенапряжения", — считают авторы.

В отчете напоминают, как российские подразделения противовоздушной обороны случайно сбили азербайджанский гражданский самолет в декабре 2024 года, что привело к гибели находившихся на его борту 38 человек и ухудшило отношения с Азербайджаном. Также в прошлом году Москва не смогла предотвратить внезапное падение режима Асада в Сирии, что перечеркнуло многолетние российские военные усилия, направленные на поддержку своего союзника.

"Учитывая экономическую нестабильность, имперское перенапряжение и изнурительный характер войны, остается неопределенным, сможет ли Россия продолжать свои империалистические стремления.

Частично это будет зависеть от международного сообщества, которое должно решить, оставить ли России пространство для дальнейшей агрессии, или заставить ее соблюдать правила международного порядка", — заключают авторы.

Мир на пороге хаоса?

В целом, отчет Мюнхенской конференции в этом году анализирует последствия "многополяризации" международного порядка и говорит о необходимости "деполяризации", подчеркивая потребность в существенных реформах международного порядка.

Для справки: в геополитике "многополярный мир" означает международную систему, в которой существует несколько центров силы, оказывающих значительное влияние на глобальную политику, экономику и безопасность. В отличие от однополярного мира, где доминирует одно сверхдержава (например, США после Холодной войны), или биполярного, где противостоят две сверхдержавы (например, США и СССР в период Холодной войны), многополярный порядок предполагает конкурентное сосуществование нескольких мощных игроков.

"Хотя степень многополярности остается предметом дискуссии, сам процесс "многополяризации" является фактом. С одной стороны, власть и влияние все больше распределяются между более широким кругом государств, которые могут влиять на ключевые глобальные вопросы.

С другой стороны, мир сталкивается с растущей поляризацией как между государствами, так и внутри них, что затрудняет общие подходы к решению глобальных кризисов и угроз".

В то же время отношение к "многополяризации" в мире неоднозначно. Оптимисты видят в ней возможности более инклюзивного глобального управления и ограничения влияния Вашингтона, который многие воспринимают как слишком доминирующую силу. Пессимисты же предостерегают, что многополярность может увеличить уровень хаоса, конфликтности и ослабить эффективность международного сотрудничества.

"Миру, вероятно, нужна определенная "деполяризация". 2025 год покажет, возможно ли это – или мир станет еще более разделенным, чем сейчас", — говорится в отчете конференции.

Отметим, что на конференции ожидается участие около 60 лидеров стран и 150 министров. В частности, канцлера Германии Олафа Шольца, вице-президента США Джей Ди Вэнса, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Генерального секретаря НАТО Марка Рютте и других. Украинскую делегацию на конференции возглавит президент Владимир Зеленский.