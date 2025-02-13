Обсудят начало переговоров? Зеленский, Венс и Рубио проведут встречу

Встреча запланирована на ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Госсекретарем Марком Рубио в Мюнхене в пятницу, 14 февраля.

Об этом сообщает Euronews. Встреча пройдет в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Зеленский, Рубио и Ди Вэнс планируют обсудить усиление давления Трампа на Украину и Россию для начала переговоров.

Также сообщается, что после переговоров с Зеленским Ди Вэнс собирается выступить с речью на той же конференции по безопасности.

Напомним, западные СМИ сообщали о том, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин, вероятно, попробуют обеспечить прекращение огня к одной из важных дат. Первая — 20 апреля (Пасха), а вторая — 9 мая.

При этом Путин сказал Трампу, что хочет "урегулировать причины конфликта", дав понять, что Россия не отказалась от своей цели "остановить амбиции Украины по присоединению к Западу". В то же время Россия все также требует от Украины признать оккупацию Крыма и четырех регионов на юго-востоке страны.

Как сообщал "Телеграф" ранее, что глава Пентагона откровенно высказался по поводу отправки войск США в Украину.