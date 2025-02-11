Война в Украине станет главной темой конференции в Мюнхене, Келлог готовится представить Трампу план: подробности

Прекращение войны в Украине станет главным вопросом во время конференции в Мюнхене

Главным вопросом на Мюнхенской конференции безопасности в середине февраля станет вопрос войны российского режима против Украины. Между тем специальный представитель Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог, подтверждая сообщения СМИ о "паузе" в разработке плана прекращения войны в Украине, готовится после сбора мнений представить все варианты президенту США.

В частности, о Мюнхенской конференции заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью SiriusXM Patriot. Он отметил, что президент США Дональд Трамп намерен прекратить войну в Украине.

"На эту конференцию едут люди со всех уголков мира. Но главным для всех будет война в Украине, и президент очень четко сказал об этом. Президент Трамп четко заявил, что войну в Украине нужно закончить… Это отвечает интересам всех, чтобы эта война закончилась, и поэтому, очевидно, мы будем обсуждать это с министрами иностранных дел", — сказал он.

Между тем издание Bloomberg пишет, что спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог в ближайшие недели представит президенту план прекращения войны в Украине. На Мюнхенской конференции Келлог соберет мнения официальных лиц, то же он будет делать во время визитов в Киев и другие европейские столицы. Посещать Москву спецпредставитель Трампа не планирует.

Источники издания отметили, что таким образом Келлог хочет подготовить условия для проведения Трампом прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и жителем Кремля Владимиром Путиным. Трамп уже говорил, что готов напрямую поговорить с Путиным, чтобы прекратить войну – и угрожал новыми санкциями, если Кремль не пойдет на переговоры.

Также Келлог обсудит с европейскими чиновниками готовность взять на себя инициативу по предоставлению сил сдерживания и мирного урегулирования. США вряд ли предоставят войска для этого, но могут предоставить другие формы поддержки.

Как сообщал "Телеграф", Зеленский заявил, что Украина и США планируют встречи и переговоры на уровне команд. По его словам, следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии. В частности, во время Мюнхенской конференции Зеленский намерен провести встречу не только с Келлогом, но и с вице-президентом Джей Ди Венсом.

Между тем Трампу, ранее обещавшему закончить войну в Украине за 24 часа, пришлось предоставить своему специальному представителю Келлогу 100 дней, чтобы тот нашел решение для прекращения войны в Украине. Это сделало риск перерастания войны в замороженный конфликт более вероятным, чем когда-либо ранее. Но печальная правда состоит в том, что Трампу безразлично – его интересуют лавры миротворца, а не реальный мир в Украине.