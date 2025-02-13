Трамп и Путин могут добиться прекращения огня в ближайшее время: названы две возможные даты, - FT

Путин захочет заключить сделку в знаменательный день

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин, вероятно, попробуют обеспечить прекращение огня к одной из важных дат. Первая — 20 апреля (Пасха), а вторая — 9 мая.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на слова высокопоставленных украинских и западных чиновников. По словам одного из них, Путин захочет заключить сделку в такой знаменательный день.

"Трамп и Путин, вероятно, попытаются добиться прекращения огня к одной из двух предстоящих важных дат: Пасхе, которую православная и католическая церкви будут праздновать 20 апреля этого года, или 9 мая", — говорится в материале.

При этом, как отмечается в материале издания, Путин сказал Трампу, что хочет "урегулировать причины конфликта", дав понять, что Россия не отказалась от своей цели "остановить амбиции Украины по присоединению к Западу"

В то же время Москва все также требует от Украины уступить контроль над четырьмя частично оккупированными юго-восточными регионами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине после разговора с Путиным.