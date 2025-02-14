"Йому недовго залишилося": Джей Ді Венс відмовився зустрітися із Шольцом та розлютив Німеччину

Цікаво, що натомість Венс проведе зустріч президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, в якого майже немає реальної влади

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відмовився зустрічатися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка пройде з 14 по 16 лютого. Цим він дуже сильно розлютив німецьких політиків.

Про це пише видання Politico з посиланням на джерела серед американських та німецьких чиновників. Зокрема колишній чиновник з США сказав, що Венс не планував зустріч з німецьким канцлером із самого початку, оскільки Вашингтон вважає, що Шольц вже нічого не вартий, як політик.

"Нам не потрібно з ним зустрічатися, оскільки він усе одно недовго буде канцлером", – пояснив він логіку дій Венса.

В Німеччині такі дії викликали серйозну критику з боку уряду та політикуму. Там зазначають, що це як мінімум неповага до Німеччини, країни, де проводиться захід, на який запросили представників США.

"Це неповага до нашої країни. Я теж не можу терпіти Шольца, але він усе ще наш канцлер. Але це характерно для адміністрації Трампа – вони не зважають на союзників", – поскаржився виданню німецький чиновник.

Цікаво, що натомість Венс проведе зустріч президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром – в уряді Німеччини він виконує переважно церемоніальні функції. До зустрічі також доєднається прихильниця України, міністр закордонних справ Анналена Бербок, а інтереси Шольца буде представляти міністр у справах канцлера Вольфганг Шмідт.

"Це принизливий та очікуваний удар, який показує, що адміністрація Трампа не сприймає Німеччину як серйозного гравця у Європі", – іронічно прокоментував виданню ситуацію один зі східноєвропейських високопосадових дипломатів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем Марко Рубіо у Мюнхені у п’ятницю, 14 лютого. Зустріч якраз пройде на полях Мюнхенської конференції.

Західні ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін, ймовірно, спробують забезпечити припинення вогню до однієї з важливих дат. Перша – 20 квітня (Великодня), а друга – 9 травня.