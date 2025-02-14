Демократия, Илон Маск и Украина. Полный текст исторической речи Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции

Свобода для того, чтобы совершать ошибки

В пятницу, 14 февраля, в Германии началась трехдневная Мюнхенская конференция по безопасности 2025, во время которой выступил с речью вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он говорил не только о войне Украины и России, достижении мира, но и о проблемах Европы и Штатов.

Выступление Венса с переводом транслировало в эфире "Суспільне". Полный текст заявления представителя президента США Дональда Трампа в Мюнхене публикует "Телеграф":

"Говорим об угрозах нашей внешней безопасности. Мы видим многих военных лидеров сегодня, но ситуация сейчас очень напряженная по поводу европейской безопасности. Я думаю, что нам нужно прийти к согласию между Украиной и Россией и очень важно, чтобы Европа тоже отвечала на вызовы. Угроза, которая меня больше всего беспокоит по отношению к Европе, это не Россия, не Китай, а угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, разделяемых нами в США.

Предыдущий еврокомиссар на выступлении был рад, что румынское правительство аннулировало все выборы. Он говорил, что они пошли не по плану, и это может произойти и в Германии тоже. Эти заявления шокирующие для американцев, слышавших, что все, что мы даем, это деньги и дотации. Все это разделяет наши демократические ценности и по поводу Украины, чтобы развивать оборонные перспективы и демократию. Когда мы видим, что европейские суды отменяют выборы и видим, как должностные лица угрожают отменять другие, мы спрашиваем себя: отвечает ли это нашим высоким стандартам.

Я говорю нас потому, что я верю, что мы все в одной команде, мы должны делать больше, чем просто говорить о демократических ценностях. Мы должны жить с ними. Опять же, большинство в этом помещении помнит, что холодная война настроила защитников демократии против тиранических сил. Слава богу, что они проиграли холодную войну, они не уважали все благословения свободы. Свобода для того, чтобы совершать ошибки, чтобы перестраиваться.

Вы не можете давать мандат или указания по поводу инноваций и креативности; вы не можете заставлять людей и не можете говорить им, что им думать, чувствовать. Эти ценности мы разделяем. Когда я смотрю на Европу сегодня, иногда не всегда, понимаю, что стало с выигравшими холодную войну. Я отправился в Брюссель, где еврокомиссар сказал, что они хотят закрыть социальные сети, что было преступлением ненависти. Мы также видим, как постятся антифеминистические комментарии и мизогиния в интернете. Я смотрю на Швецию, где две недели назад правительство осудило христианского активиста.

Мы не можем ничего не делать. У нас будут связаны руки, если мы хотим оскорблять определенные категории населения. Я смотрю на наших друзей Соединенное Королевство, которые немного отошло от общих прав религии. Например, два года назад британское правительство признало виновным Адама Смитконера, 52-летнего ветерана и физиотерапевта, в ужасном преступлении. Его осудили за то, что оно стояло в 50 м от клиники, совершающей аборты и тихо молился. Он никому не мешал, ни с кем не общался, просто молился молча. После того как его заметили и спросили за то, что он молился, он ответил очень просто, что это было от имени Неро неродившегося сына. Полицейских это не поразило, господина Адама признали виновным и вели закон, криминализировавший тихую молитву и другие действия в 50 метрах от клиники абортов. Он должен был выплатить тысячи фунтов компенсации.

Я думаю, что это может быть, например, примером какого-то ужасно принятого законопроекта, но в прошлом году в октябре шотландское правительство начало рассылать письма гражданам с координатами каких-то зон доступа. Предупреждая, что если люди будут молиться даже у себя дома, могут нарушить закон. Само собой, что правительство поощряло всех говорить о соседях и других, кто может нарушать этот закон.

Европа отходит от ценностей именно свободы слова и я хочу сказать, что самые громкие голоса по поводу цензуры идут не из Европы, а из моей страны, где предыдущая администрация угрожала социальным сетям за дезинформацию. Так называемую дезинформацию, например, по поводу того, что ковид или коронавирус был утечекой из лаборатории в Китае. Наше правительство затыкало рот тем, кто говорил очевидную правду. Администрация Байдена хотела заткнуть людей, которые говорили о том, что думают. Администрация Трампа будет делать совершенно противоположное.

Я надеюсь, что мы будем работать над этим в Вашингтоне. Есть мнение, что под лидерством президента Трампа мы можем не соглашаться с вашими взглядами, но мы сразимся за нашу безопасность, за нашу свободу независимости. И это не зависит от того, соглашаемся ли мы друг с другом или нет. Поскольку ситуация очень сильно ухудшилась.

В декабре Румыния просто отменяла результаты своих президентских выборов, основываясь на каких-то сомнениях по поводу того, что кто-то влиял на их выборы. Как я понимаю, аргументация заключалась в том, что российская дезинформация повлияла на выборы в Румынии, но я призываю своих европейских друзей, чтобы они взглянули на это с другой стороны. Вы можете подумать, что Россия поступает неправильно, когда влияет на ваши выборы. Мы тоже верим, но если вашу демократию может уничтожить пару сотни тысяч цифровой диверсии, то ваша демократия не так сильна, если она может упасть от этого. Я думаю, что ваша демократия гораздо менее хрупкая, чем люди думают.

Я верю, что позволяя нашим гражданам говорить о том, что они думают будет их только усиливать. Это нас приводит к тому, что Мюнхену, где мы организовали эту конференцию, где главные члены правительства и власть имущие участвуют в этом разговоре, не нужно соглашаться со всем или с чем-либо, что говорят люди. Когда политические лидеры представляют важные вещи, мы должны хотя бы принять участие в диалоге с ними, многие из нас с другой стороны Атлантического океана и еще больше наблюдают как правда скрывается за безобразным советским лицом дезинформации.

Кто-то с альтернативным взглядом может сказать другую точку зрения или проголосует не так, как надо или даже хуже: выигрывает не тот, кто надо на выборах. Это конференция по безопасности, я уверен, что мы все готовы поговорить по поводу того как повысить наши расходы на оборону, учитывая новые цели. Президент Трамп верит, что наши европейские друзья должны участвовать и играть большую роль в вопросе безопасности.

Он думает, что должно быть распределение бремени. Мы думаем о нашем союзе, о нашей совместной работе. Мы должны бороться с всеобщей опасностью, всеобщим врагом. Мы не знаем, что мы защищаем в первую очередь. У меня было много замечательных разговоров со многими людьми в этом помещении и я многое слышал о том, что нам нужно защищать самих себя и это очень важно.

Но для меня до сих пор не понятно, почему многие граждане Европы не понимают для чего мы защищаемся сами себя, в чем положительный взгляд здесь. Я верю, что не может быть безопасности, если боитесь голосов мнений и совести. Что ведет ваших людей, Европа, сейчас перед лицом многих вызовов? Кризис, который мы видим сейчас, это кризис, который мы создали своими руками. Если вы бежите в страхе от своих же творений, то Америка ничего для вас не сделает и вы ничего не сделаете для американских людей, избравших меня и президента Трампа.

Вам нужны демократические взгляды и демократический подход для того, чтобы прийти к этой цели. Мы видим, что сильные ограничения приводят к дестабилизации, но очень много ценного может быть сделано с демократическим подходом, которого можно достичь, если слышать лучшие голоса ваших граждан. Если мы будем говорить об экономике, а вы хотите говорить о доступной энергии и об инвестициях, то нужно определенная политическая линия и нужно делать сложный выбор, принимать сложные решения.

Когда мы говорим о лидерах оппозиции или о молитвах, тихих молитвах у себя дома или журналисте, который хочет делать свою работу, мы задаем вопрос, кто будет частью нашего общества. И все вызовы, все проблемы, которые мы видим сейчас, это массовая миграция сегодня. В США показатель мигрантов сейчас самый высокий за последние годы, как и в ЕС.

Эта ситуация не создалась сама собой, это результат серии сознательных решений, принятых политиками по всему континенту и по всему миру в течение десятилетий. Ужасы, которые это вызвало, мне очень больно об этом думать в такой прекрасный день в Мюнхене.

Это ужасная история, но это история, которую мы слышали много раз в Европе и слишком много раз США, когда молодой человек 20 лет с разгона въезжает в толпу. Сколько еще мы должны терпеть ужасные последствия миграции, прежде чем будем менять приоритеты нашей цивилизации и направление нашей работы, Никакой избиратель на этом континенте не хотел открывать ворота миллионам нелегальных мигрантов, но мы знаем за что люди голосовали.

Европейские лидеры многократно обещали прекратить бесконтрольную миграцию. Я соглашусь со многими. Надо понимать, что людей беспокоят их дома, судьба, безопасность и как заработать себе на жизнь и обеспечить своих детей. Сейчас люди всех наших наций не видят себя опытными людьми или образованными участниками глобальной экономики и это не удивительно. Они считают себя цивилизованными, они не хотят, чтобы их туда-сюда возили их политические лидеры.

Я верю, что пренебрежение людьми, проблемами или даже закрытие каналов медиа или отмена результатов выборов не защищает ничего. Фактически это путь к разрушению демократии. Чего же стоит ваша демократия, если другие страны могут влиять на выборы.

Если американская политика смогла выдержать 10 лет нотаций от Греты Тунберг, вы в Европе можете потерпеть Илона Маска пару месяцев, но немецкая или американская демократия не выживет, если миллионам избирателей говорить, что их мнения не являются правильными и не являются валидными, недостойными даже учета. Демократия стоит на священном принципе, что голос людей имеет значения, нет никакого пространства для ограничений. Вы либо подражаете этому принципу, либо нет. У европейцев есть голос, у европейских лидеров есть выбор. Я верю, что нам не нужно бояться будущего.

Мы можем принять то, что говорят наши люди даже если это озадачено, если мы с этим не соглашаемся. Если вы это сделаете, вы сможете смотреть в будущее, уверенно зная, что нация стоит за вами и это для меня магия демократии. Это не какие-нибудь красивые отели, не высотки, не институты и не заведения, которые мы строим вместе. Это общество, это ценности. Вера в демократию — это понимание, что каждый наш гражданин мудр по-своему и имеет свой голос. Если мы не хотим слышать этот голос, даже самые успешные амбиции, то проекты ничего не достигнут. Один из лучших демократов на этом континенте как-то сказал: "Не бойтесь, мы не должны бояться наших людей даже, если они говорят мнения, которые не сходятся с мыслями нашей верхушки".

Большое спасибо и благословил вас Бог!"

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