Демократія, Ілон Маск та Україна. Повний текст промови Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції

Свобода для того, щоб робити помилки

У п'ятницю, 14 лютого, у Німеччині розпочалась триденна Мюнхенська конференція з безпеки 2025, під час якої виступи з промовою віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він говорив не тільки про війну України та Росії, досягнення миру, а й про проблеми Європи та Штатів.

Виступ Венса з перекладом транслювало в етері "Суспільне". Повний текст заяви представника президента США Дональда Трампа в Мюнхені публікує "Телеграф":

"Говоримо про загрози нашої зовнішньої безпеки. Ми бачимо багатьох військових лідерів сьогодні, але ситуація зараз дуже напружна з приводу європейської безпеки. Я думаю, що нам треба дійти до згоди між Україною та Росією і дуже важливо, щоб Європа теж відповідала на виклики. Загроза, яка мене найбільше турбує щодо Європи, це не Росія, не Китай, а загроза зсередини, відступ Європи від деяких її найважливіших цінностей, які розділяємо ми в США.

Попередній єврокомісар на виступі був радий, що румунський уряд анулював всі вибори. Він казав, що вони пішли не по плану і це може статися і в Німеччині теж. Ці заяви шокуючі для американців, котрі чули, що все що ми даємо це гроші та дотації. Все це розділяє наші демократичні цінності і з приводу України, щоб розбудовувати оборонні перспективи та демократію. Коли ми бачимо, що європейські суди скасовують вибори і бачимо як посадовці погрожують скасовувати інші, ми питаємо себе: чи відповідає це нашим високим стандартам.

Я кажу нас тому, що я вірю, що ми всі в одній команді, ми маємо робити більше, ніж просто говорити про демократичні цінності. Ми маємо жити з ними. Знову ж таки більшість у цьому приміщенні пам'ятає, що холодна війна налаштувала захисників демократії проти тиранічних сил. Дякувати богові, що вони програли холодну війну, вони не поважали всі благословення свободи. Свобода для того, щоб робити помилки, щоб розбудовувати.

Ви не можете давати мандат чи вказівки з приводу інновацій та креативності, ви не можете змушувати людей і не можете казати їм, що їм думати, відчувати. Ці цінності ми розділяємо. Коли я дивлюсь на Європу сьогодні, інколи не завжди, розумію, що стало з тими, хто виграли холодну війну. Я поїхав у Брюссель, де єврокомісар сказав, що вони хочуть закрити соціальні мережі, що було злочином ненависті. Ми також бачимо як постяться антифеміністичні коментарі та мізогінія в інтернеті. Я дивлюсь на Швецію, де два тижні тому уряд засудив християнського активіста.

Ми не можемо нічого не робити. У нас будуть зв'язані руки, якщо ми захочемо ображати певні категорії населення. Я дивлюсь наших других друзів Об'єднане Королівство, котрі трошки відійшли від загальних прав релігії. Наприклад, два роки тому британський уряд визнав винним Адама Смітконера, 52 річного ветерана та фізіотерапевта, у жахливому злочині. Адже він стояв в 50 м від клініки, що робить аборти та тихо молився. Він нікому не заважав, ні з ким не спілкувався, просто тихо молився. Після того як його помітили і спитали за, що він молився, він відповів дуже просто, що це було від імені Неро ненародженого сина. Поліцейських це не вразило, пана Адама визнали винним і вели закон, котрий криміналізував тиху молитву та інші дії в 50 метрах від клініки абортів. Він мав виплатити тисячі фунтів компенсації.

Я думаю, що це може бути, наприклад прикладом якогось скаженого законопроєкту, котрий прийняли, але минулого жовтня шотландський уряд почав розсилати листи громадянам з координатами якихось зон доступу. Попереджаючи, що, якщо люди будуть молитися навіть у себе вдома, можуть порушити закон. Само собою, що уряд заохочував всіх говорити про сусідів та про інших, хто може порушувати цей закон.

Європа відходить від цінностей саме свободи слова і я хочу сказати, що найгучніші голоси з приводу цензури ідуть не з Європи, а з моєї країни, де попередня адміністрація погрожувала соціальним мережам за дезінформацію. Так звану дезінформацію, наприклад, з приводу того, що ковід або коронавірус був утічкою з лабораторії в Китаї. Наш уряд затикав рота тим, хто казав очевидну правду. Адміністрація Байдена хотіла заткнути людей, котрі говорили те, що думають. Адміністрація Трампа буде робити абсолютно протилежне.

Я сподіваюсь, що ми будемо працювати над цим у Вашингтоні. Є думка, що під лідерством президента Трампа ми можемо не погоджуватись з вашими поглядами, але ми будемо битися за нашу безпеку, за нашу свободу незалежність. І це не залежить від того, чи ми погоджуємося ми один з одним чи ні. Оскільки ситуація дуже сильно погіршилась.

В грудні Румунія просто скасовувала результати своїх президентських виборів, ґрунтуючись на якихось сумнівах з приводу того, що хтось впливав на їх вибори. Як я розумію, аргументація була в тому, що російська дезінформація повпливала на вибори в Румунії, але я закликаю своїх європейських друзів, щоб вони поглянули на це з іншої сторони. Ви можете подумати, що Росія робить неправильно, коли впливає на ваші вибори. Ми теж віримо, але якщо вашу демократію може знищити пару сотні тисяч цифрової диверсії, то ваша демократія не така і сильна, якщо вона може впасти від цього. Я думаю, що ваша демократія набагато менш крихка, ніж люди думають.

Я вірю, що дозволяючи нашим громадянам говорити те, що вони думають буде їх лише підсилювати. Це нас приводить до того, що Мюнхену, де ми організували цю конференцію, де головні урядовці та можновладці беруть участь у цій розмові, не треба погоджуватися з усім або з будь-чим, що кажуть люди. Коли політичні лідери представляють важливі речі, ми маємо хоча б взяти участь у діалозі з ними, багато з нас з іншої сторони Атлантичного океану і ще більше спостерігають як правда ховається за потворним радянським обличчям дезінформації.

Хтось з альтернативним поглядом може сказати іншу точку зору або проголосує не так, як треба або навіть гірше: виграє не той, хто треба на виборах Це конференція з приводу безпеки, я певен, що ми всі го готові поговорити з приводу того як підвищити наші витрати на оборону, зважаючи на нові цілі. Президент Трамп вірить, що наші європейські друзі мають брати участь та відіграти більшу роль у безпековому питанні.

Він думає, що має бути розподілення тягаря. Ми думаємо про наш союз, про нашу спільну роботу. Ми маємо боротися з загальною небезпекою, загальним ворогом. Ми не знаємо, що ми захищаємо в першу чергу. У мене було багато чудових розмов з багатьма людьми в цьому приміщенні і я багато чого чув щодо того, що нам треба захищати самих себе і це дуже важливо.

Але для мене і досі не зрозуміло, чому багато громадян Європи не розуміють для чого ми захищаємось самі себе, в чому позитивний погляд тут. Я вірю, що не може бути безпеки, якщо боїтеся голосів думок та совісті. Що веде ваших же людей, Європа, зараз перед обличчям багатьох викликів? Криза, яку ми всі бачимо зараз, це криза, яку ми створили своїми руками. Якщо ви біжите в страху від своїх же творінь, то Америка нічого для вас не зробить і ви нічого не зробите для американських людей, які обрали мене та президента Трампа.

Вам треба демократичні погляди та демократичний підхід для того, щоб дійти тої мети Ми бачимо, що сильні обмеження призводять до дестабілізації, але дуже багато цінного може бути зроблено з демократичним підходом, котрого можна досягти, якщо чути кращі голоси ваших же громадян. Якщо ми будемо говорити про економіку, а ви хочете говорити про доступну енергію та про інвестиції, то треба певна політична лінія і треба робити складний вибір, приймати вати складні рішення

Коли ми говори про лідерів опозиції або про молитви, тихі молитви у себе вдома або журналіста, котрий хоче робити свою роботу, ми задаємо питання, хто буде частиною нашого загального суспільства. І всі виклики, всі проблеми, які ми бачимо зараз це масова міграція сьогодні. В США показник мігрантів наразі найвищий за останні роки, як і в ЄС

Ця ситуація не створилася сама собою, це результат серії свідомих рішень ухвалених політиками по всьому континенту та по всьому світі протягом десятиліть. Наразі жахи, які це спричинило, мені дуже боляче про це думати в такий чудовий день у Мюнхені.

Це жахлива історія, але це історія, котру ми чули багато-багато разів в Європі і надто багато разів США, коли молодик 20 років з розгону в'їжджає у натовп. Скільки ще ми маємо це терпіти жахливі наслідки міграції, перед тим як будемо міняти пріоритети нашої цивілізації та напрямок нашої роботи, Ніякий виборець на цьому континенті не хотів відкривати ворота мільйонам нелегальних мігрантів, але ми знаємо за що люди голосували.

Європейські лідери багато разів обіцяли припинити безконтрольну міграцію. Я погоджусь з багатьма. Треба розуміти, що людей турбують їх домівки, доля, безпека та як заробляти собі на життя та для того, щоб забезпечити своїх дітей. Зараз люди всіх наших націй не бачать себе освідченими людьми або освіченими учасниками глобальної економіки і це не дивно. Вони вважають себе цивілізованими, вони не хочуть, щоб їх туди-сюди вовтузили їх політичні лідери.

Я вірю, що нехтування людьми, проблемами або навіть закриття каналів медіа або скасування результатів виборів не захищає нічого. Фактично це шлях до руйнування демократії. Чого ж варта ваша демократія, якщо інші країни можуть впливати на вибори

Якщо американська політика змогла витримати 10 років нотацій від Грети Тунберг, ви в Європі можете потерпіти Ілона Маска пару місяців, Але німецька демократія чи американська не виживе, якщо мільйонам виборців казати, що їх думки не є правильними та не є валідними, недостойними навіть урахування. Демократія стоїть на священному принципі, що голос людей має значення, немає ніякого простору для обмежень. Ви або наслідуєте цей принцип, або ні. Європейці мають голос, європейські лідери мають вибір. Я вірю, що нам не треба боятися майбутнього.

Ми можемо прийняти те, що кажуть наші люди навіть, якщо це спантеличено, якщо ми з цим не погоджуємося. Якщо ви це зробите, ви зможете дивитися в майбутнє, з певністю знаючи, що нація стоїть за вами і це для мене магія демократії. Це не якісь красиві готелі, не висотки, не інституції та не заклади, що ми будуємо разом. Це суспільство, це цінності. Віра в демократію — це розуміння, що кожен наш громадянин є мудрий по-своєму і має свій голос. Якщо ми не хочемо чути цей голос, навіть найуспішніші амбіції, проекти нічого не досягнуть. Один з найкращих демократів на цьому континенті якось сказав: "Не бійтеся, ми не маємо боятися наших людей навіть, якщо вони говорять думки, які не сходяться з думками нашої верхівки".

Дуже всім дякую І благословив вас Бог!"

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