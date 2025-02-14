Виноват не только Трамп, но и Байден. Зеленский жестко высказался об изоляции России

В Мюнхене президент сделал ряд заявлений

В пятницу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россию фактически не изолировали. И здесь вопрос не только к новой администрации США Дональда Трампа.

Об этом сказал Зеленский на встрече с журналистами в Мюнхене, где 14 февраля состоится Мюнхенская конференция безопасности.

"Изоляции России по факту не было. И не списываем все на новую администрацию, прошлая администрация США (президента Джо Байдена — Ред.) также работала", — подчеркнул президент.

В то же время, по словам Зеленского, Украина готова обсуждать с США все параметры будущего мира, включая членство в НАТО. Он понимает нежелание Штатов разрешить Украине вступить в Альянс, и не уверен, изменится ли это даже в будущем.

"Сегодняшняя Америка и президент Трамп не готовы говорить о НАТО. Они считают, что Украина не может быть в НАТО. Они считают, что то, что НАТО находится в Конституции Украины, является главной причиной российской оккупации", — заявил Зеленский.

К тому же, президент подчеркнул, что не выдвигает никаких предпосылок для встречи с Трампом и что нет тем, которые он не готов обсуждать.

"Я передал президенту Трампу, что я готов в любой момент говорить. Никаких условий. И мы готовы говорить обо всем – от контингента до НАТО", – подчеркнул Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Трампа требуют прямых переговоров Зеленского и Владимира Путина, главы РФ.