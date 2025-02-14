Зеленский сказал, продолжат ли США помогать Украине, и высказался о переговорах

Гарант отметил, что "встречи в рамках Мюнхенской конференции — хорошие и важные для Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с сенаторами в Мюнхене, где с 14 по 16 февраля проходит важная конференция, сделал ряд важных заявлений. Одно из них касалось дальнейшей помощи США нашей стране.

Отвечая на вопросы журналистов гарант сказал, что помощь со стороны Штатов продолжится. Об этом пишет Telegram-канал Новини.LIVE.

"США будут продолжать помогать Украине", — коротко сказал Зеленский.

Также он высказался насчет темы переговоров.

"Мы готовы к переговорам с США и союзниками, а потом, когда согласуем позицию, будем говорить с РФ", — подчеркнул Зеленский.

Больше деталей президент не стал раскрывать, добавив лишь, что "встречи в рамках Мюнхенской конференции — хорошие и важные для Украины".

Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности 2025

Мюнхенская конференция безопасности (Munich Security Conference, MSC) – международная платформа для обсуждения ключевых вызовов внешней политики и глобальной безопасности. Такие встречи проходят в Мюнхене ежегодно начиная с 1963 года, и вскоре состоится 61-я по счету.

Конференцию откроет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Председательствовать на ней будет Кристоф Хойсген. Как обычно, программа конференции будет состоять из трех частей: основной части, курируемой MSC, около 200 сопутствующих мероприятий и десятков публичных событий.

По словам организаторов, Мюнхенская конференция 2025 соберет более 60 участников, среди которых лидеры государств и правительств. Также ожидается участие около 150-ти министров и руководителей международных организаций.

О намерении посетить конференцию уже заявили генеральный секретер НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европарламента Роберта Мецолла, президент Евросовета Антониу Кошта. Также известно об участии высокой представительницы ЕС по внешней и политике безопасности Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля в 10:00 должна была состояться встреча президента Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса. Однако ее перенесли. Стало известно, что могло послужить тому причиной.