У России выбивают из рук последние газовые козыри? Что означает историческое решение двух "партнеров" РФ

Конец московской "газовой эпохи" очень близок, однако до окончательной победы еще далеко

Турция и Туркменистан подписали многообещающее соглашение по транзиту туркменского газа в обход РФ, о котором договаривались десятилетиями. Россия стремительно теряет энергетические рычаги не только в Европе, но и в других регионах. "Телеграф" поинтересовался, заменят ли "друзья Путина" его самого в качестве поставщика голубого топлива в Европу.

Ситуацию "Телеграфа" объяснил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

Соглашение, на которое возлагали надежды соцсети

В Туркменистане находятся одни из крупнейших в мире запасов природного газа, у Турции есть стратегическое расположение между основными производителями энергии и европейскими потребителями.

И вот перспективы Турции стать ключевым транзитным маршрутом для туркменского газа в Европу и вызвали оптимизм среди украинцев. Мол, ЕС как раз пытается организовать достаточные поставки вследствие прекращения газовых потоков из России. Да и Россия больше не сможет шантажировать ЕС своим топливом и потеряет прибыль, направляемую на войну в Украине. Сейчас РФ может легально поставлять свой газ в Европу только через Турцию. Адресатами являются Венгрия и Сербия.

Ибо 11 февраля 2025 года Турция и Туркменистан подписали соглашение об облегчении потока туркменского природного газа в Турцию. Транспортируется он через существующую газовую сеть Ирана, потому что общей границы между странами нет.

Транзит идет через Иран

Почему о поставках в Европу рано говорить

Пока Стамбул будет покупать у Turkmengaz до 2 миллиардов кубометров газа в год, а потребляет более 50 миллиардов кубометров. Владимир Омельченко объясняет: объема в 2 миллиарда мало, чтобы поставлять в Европу.

"Это своп-контракт, когда газ из Туркменистана поставляется. Там же прямых границ нет между Турцией и Азербайджаном. То есть газ поставляется по своп-контракту: из Туркменистана в северо-восточные регионы Ирана (они дефицитны с точки зрения газа). А затем замещается поставками газа из северо-западных регионов Ирана в Турцию. Вот такую сделку они заключили", — говорит Омельченко.

Для Турции соглашение важно, потому что это дополнительный ресурс. Страна сможет торговаться с другими игроками на рынке.

"На Украину это никак не повлияет пока. Потому что Турция для себя покупает и это небольшие объемы", — подытожил Омельченко.

Перспективы увеличения объемов возможны. При этом есть две проблемы: строительство альтернативного маршрута и Китай.

Что касается первой проблемы, то запасы газа в Туркменистане велики, но для этого нужно строить мощные газопроводы.

"Нужен Транскаспийский газопровод (через Каспийское море, — Ред.), потому что строить через Иран рискованно. То есть необходимо возродить проект Транскаспийского газопровода и затем поставлять через Каспий, дальше через страны Кавказа и в Турцию. В перспективе можно проложить трубу и через Черное море, и это был бы неплохой проект", — говорит Омельченко.

Следует учитывать, что основные объемы в Туркменистане законтрактованы Китаем. За последние 10 лет Пекин очень нарастил поставки из Туркменистана.

"И потому я не думаю, что прямо сейчас или через пару лет у Туркменистана будут свободны большие объемы вне китайских контрактов. Надо увеличивать добычу… Туркменистан находится под значительным влиянием Китая, это зависимое от Пекина государство. И в первую очередь Китай хочет газ для себя, а не для кого-то другого ", — рассказывает эксперт.

Перспективы Турции стать транзитным маршрутом для туркменского газа на западные рынки есть, однако здесь большой комплекс проблем. Эти проблемы можно решать, но для этого нужно использовать серьезные политические силы.

"Когда-то был проект по поставкам газа из Туркменистана, но он так и не состоялся, потому что Россия забраковала его", — рассказывает Омельченко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 1 января 2025 Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, что вызвало волну критики в Словакии и Венгрии, поскольку они за три года не диверсифицировали поставки.