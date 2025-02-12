Теперь под прицелом – газ. Сколько времени займет ремонт поврежденной россиянами инфраструктуры (видео)

По неофициальным оценкам, мы потеряли доступ к примерно 25 процентам добываемого газа

Ночью во вторник, 11 февраля, россияне нанесли ракетный удар по производственным мощностям группы "Нафтогаз" в Полтавской области. На ремонт поврежденного оборудования может уйти до года и даже больше.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "Киев24". По его словам, это был третий удар РФ по газодобывающим объектам Украины за последние три недели. Все они нанесли определенные повреждения.

"Московиты сконцентрировались на том, чтобы ограничить способность украинской системы добывать газ. Есть определенные элементы системы, которые содержат оборудование для повышения давления и совершенно необходимы… они сконцентрировались на атаках таких объектов и, к сожалению, несколько объектов повреждены", — пояснил он.

Харченко добавил, что теперь нужно заказывать компрессорные станции и машины. Их придется долго ждать.

"В неофициальных оценках, мы потеряли доступ к где-то 25 процентам того газа, который добывали, и обновление займет от месяца в лучшем случае до года и больше", — прогнозирует эксперт.

Как сообщал "Телеграф", директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко предупредил, что атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины могут привести к масштабному обесточиванию по всей стране. По его словам, любой последующий удар потенциально может повлечь за собой аварийное обесточивание в масштабах всего государства.