Кто может стать новым Папой Римским? На кандидатов уже делают ставки

Франциск стал главой католической церкви в 2013 году

Выборы нового Папы Римского могут стать реальностью, если действующий глава католической Церкви не сможет победить болезнь. Папа Римский Франциск находится в больнице Джемелли в тяжелом состоянии из-за двусторонней пневмонии и почечной недостаточности.

О том, кто может стать новым Римским Папой, писал New York Post. Хотя традиционно папская тиара украшает голову одного из кардиналов, на самом деле любой мужчина-католик теоретически может стать преемником Святого Петра. Когда папа умирает или отрекается от престола, кардиналы собираются на конклав в Сикстинской капелле для избрания нового понтифика.

Важно отметить, что из всех 253 кардиналов только 138 имеют право участвовать в голосовании во время следующего конклава. Это связано с возрастным ограничением – кардиналы, которым исполнилось 80 лет, не могут быть избирателями при избрании нового Папы.

На сайте букмекерской конторы Polymarket шансы, что новый Папа Римский будет избран до конца 2025 года, достигли 74% по состоянию на 25 февраля. Принимают ставки и на кандидатуру нового Папы. Впрочем, больше всего ставок (27%) сделали на то, что в 2025 году нового Папы Римского не будет. Наибольшее количество ставок на следующего главу католической Церкви было сделано на кардинала Луиса Антонио Тагле (20%). Чуть меньше ставок (18%) сделали на кардинала Пьетро Паролина. Последним в первой тройке ставок идет кардинал Роберт Сара из 11% ставок.

Луис Антонио Тагле — 67 лет, Филиппины.

Был назначен кардиналом Папой Бенедиктом XVI в 2012 году. Является действующим пропрефектом Секции первой евангелизации Епископства евангелизации и президентом Междикастерской комиссии по делам посвященных монахов. Тагле называют "азиатским папой Франциском", потому что он считается поклонником левых взглядов. Кардинал критикует отношение Церкви к представителям ЛГБТ, а также к разведенным и повторно женатым католикам. В одном из интервью в 2015 году он заявил, что жесткая позиция Церкви в отношении геев, разведенных и матерей-одиночек нанесла вред ее предназначению — евангелизации.

Пьетро Паролин — 70 лет, Италия

Был назначен кардиналом Папой Франциском в 2014 году и считается продолжателем его наследия. В настоящее время занимает должность государственного секретаря Ватикана. Во времена Папы Франциска служил там в течение 11 лет. Паролин считается умеренным политиком. Является представителем дипломатического крыла Святого Престола, часть своего служения провел в нунциатуре Нигерии и Мексики.

Роберт Сара — 79 лет, Гвинея

Был назначен кардиналом в 2010 году Папой Бенедиктом XVI. В 2014 году Папа римский Франциск назначил кардинала Сара на должность префекта Конгрегации богослужения и дисциплины таинств, которую он занимал до 2021 года.

Другие кандидаты на должность Папы Римского

Кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу, 65 лет, Демократическая Республика Конго

Кардинал Вим Эйк, 71 год, Нидерланды

Кардинал Петер Эрде, 72 года, Венгрия

Кардинал Реймонд Берк, 76 лет, США

Кардинал Марио Греч, 67 лет, Мальта

Кардинал Маттео Цуппи, 69 лет, Италия

Ранее Телеграф рассказывал, что происходит, когда умирает Папа Римский и как проходят выборы его преемника. Действия после смерти Папы расписаны буквально по часам. Все необходимые приготовления по поводу возможного отхода Папы Франциска уже были сделаны.