Кто может стать новым Папой Римским? На кандидатов уже делают ставки
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Франциск стал главой католической церкви в 2013 году
Выборы нового Папы Римского могут стать реальностью, если действующий глава католической Церкви не сможет победить болезнь. Папа Римский Франциск находится в больнице Джемелли в тяжелом состоянии из-за двусторонней пневмонии и почечной недостаточности.
О том, кто может стать новым Римским Папой, писал New York Post. Хотя традиционно папская тиара украшает голову одного из кардиналов, на самом деле любой мужчина-католик теоретически может стать преемником Святого Петра. Когда папа умирает или отрекается от престола, кардиналы собираются на конклав в Сикстинской капелле для избрания нового понтифика.
Важно отметить, что из всех 253 кардиналов только 138 имеют право участвовать в голосовании во время следующего конклава. Это связано с возрастным ограничением – кардиналы, которым исполнилось 80 лет, не могут быть избирателями при избрании нового Папы.
На сайте букмекерской конторы Polymarket шансы, что новый Папа Римский будет избран до конца 2025 года, достигли 74% по состоянию на 25 февраля. Принимают ставки и на кандидатуру нового Папы. Впрочем, больше всего ставок (27%) сделали на то, что в 2025 году нового Папы Римского не будет. Наибольшее количество ставок на следующего главу католической Церкви было сделано на кардинала Луиса Антонио Тагле (20%). Чуть меньше ставок (18%) сделали на кардинала Пьетро Паролина. Последним в первой тройке ставок идет кардинал Роберт Сара из 11% ставок.
Луис Антонио Тагле — 67 лет, Филиппины.
Был назначен кардиналом Папой Бенедиктом XVI в 2012 году. Является действующим пропрефектом Секции первой евангелизации Епископства евангелизации и президентом Междикастерской комиссии по делам посвященных монахов. Тагле называют "азиатским папой Франциском", потому что он считается поклонником левых взглядов. Кардинал критикует отношение Церкви к представителям ЛГБТ, а также к разведенным и повторно женатым католикам. В одном из интервью в 2015 году он заявил, что жесткая позиция Церкви в отношении геев, разведенных и матерей-одиночек нанесла вред ее предназначению — евангелизации.
Пьетро Паролин — 70 лет, Италия
Был назначен кардиналом Папой Франциском в 2014 году и считается продолжателем его наследия. В настоящее время занимает должность государственного секретаря Ватикана. Во времена Папы Франциска служил там в течение 11 лет. Паролин считается умеренным политиком. Является представителем дипломатического крыла Святого Престола, часть своего служения провел в нунциатуре Нигерии и Мексики.
Роберт Сара — 79 лет, Гвинея
Был назначен кардиналом в 2010 году Папой Бенедиктом XVI. В 2014 году Папа римский Франциск назначил кардинала Сара на должность префекта Конгрегации богослужения и дисциплины таинств, которую он занимал до 2021 года.
Другие кандидаты на должность Папы Римского
- Кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу, 65 лет, Демократическая Республика Конго
- Кардинал Вим Эйк, 71 год, Нидерланды
- Кардинал Петер Эрде, 72 года, Венгрия
- Кардинал Реймонд Берк, 76 лет, США
- Кардинал Марио Греч, 67 лет, Мальта
- Кардинал Маттео Цуппи, 69 лет, Италия
Ранее Телеграф рассказывал, что происходит, когда умирает Папа Римский и как проходят выборы его преемника. Действия после смерти Папы расписаны буквально по часам. Все необходимые приготовления по поводу возможного отхода Папы Франциска уже были сделаны.