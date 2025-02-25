Стал священником из-за неудавшейся любви: каким был в молодости Папа Римский, который сейчас на грани смерти

В юношеском возрасте глава Ватикана работал вышибалой и уборщиком в ночном клубе

В свете последних сообщений о критическом состоянии здоровья Папы Римского Франциска, когда, по данным СМИ, ему осталось меньше 72 часов жизни, вспоминается его молодость. В юном возрасте, после перенесенной тяжелой пневмонии и частичной потери легкого, Хорхе Марио Бергольо не только преодолевал физические трудности, но и смог посвятить себя служению другим.

Это в конце-концов привело его к высшему посту в Католической Церкви. "Телеграф" решил вспомнить, каким был Папа Римский в молодости и его путь к успеху.

Папа Римский — детство и юность

Хорхе Марио Бергольо родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе, Аргентина. Сейчас ему 88 лет. Его родители были итальянскими эмигрантами. Он вырос не только в любви и заботе, но и в суровой скромности. В юности Хорхе был большим поклонником танцев, а также работал в ночном клубе. Правда, вышибалой и уборщиком. После окончания школы Хорхе поступил в Университет Буэнос-Айреса, где получил образование химика и работал техником в лаборатории пищевой науки.

Болезнь Папы Римского и его путь

В юном возрасте Бергольо перенес тяжелую пневмонию, из-за чего ему удалили часть одного легкого. Этот опыт укрепил его веру и побуждал к духовному пути. В возрасте 22 года он присоединился к Обществу Иисуса (иезуитов), где продолжил свое обучение и духовное развитие. Иезуиты известны своей приверженностью к образованию, миссионерской деятельностью и аскетизмом.

Период послушничества (новициат) Марио проходил в Чили. После этого он вернулся в родной город и поступил в колледж Святого Иосифа, откуда выпустился лицензиатом (обладателем ученой степени) философии.

В 1969 году он принял сан священника, а уже в 1973 году стал провинциальным настоятелем иезуитов в Аргентине. Бергольо тогда приобрел репутацию духовного лидера, который выступал в защиту бедных и угнетенных, но при этом избегал политики.

Священником Папа Франциск стал из-за безответной любви. По данным Википедии, в 12 лет Бергольо влюбился в девушку, по имени Амалия. Пара не смогла быть вместе из-за несогласия родителей девушки. "Если не женюсь на тебе, стану священником", — заявил будущий Папа Римский.

В 1992 году Хорхе Бергольо стал епископом-помощником Буэнос-Айреса, а в 1998 году – его архиепископом. Он быстро стал известен как "епископ бедняков", поскольку отказался от роскошной жизни, передвигался по городу общественным транспортом и жил в обычной квартире вместо архиепископской резиденции.

В 2001 году Бергольо получил сан кардинала. Он был одним из тех, кто призвал Церковь вернуться к ее первоначальным идеалам — служение людям, особенно бедным и отверженным. Когда в 2013 году Папа Бенедикт XVI неожиданно отрекся от престола, именно Бергольо был избран новым понтификом.

Фото: Getty Images

Имя Франциск было избрано в честь святого Франциска Ассизского. Нового Папу сразу ассоциировали со скромностью и желанием реформ. Он был инициатором перемен в Ватикане, усилил борьбу с коррупцией, выступал за помощь бедным, экологию и мир.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Папа Римский Франциск заболел двусторонней пневмонией. Понтифик, по слухам, чувствует близкий конец и упорядочивает свои дела. Он получает кислородную поддержку и переливание крови. Появилась информация, что ему осталось меньше 72 часов.