Если Папа Франциск умрет. Что будет происходить в первые часы и до избрания нового понтифика

Он стал священником из-за неудачной любви — родители девушки были против

Папа Римский Франциск находится в больнице Джемелли в тяжелом состоянии. По неподтвержденным Ватиканом данным, жить ему осталось считанные часы.

"Телеграф" рассказывает, что происходит, когда умирает Папа Римский и как проходят выборы его преемника. Действия после смерти Папы тщательно регламентированы и в основном подчинены многовековым традициям и обрядам. Все необходимые приготовления по поводу возможной смерти Папы Франциска были сделаны уже давно.

Что произойдет в первые часы после смерти Папы

Когда умирает понтифик, врач объявляет о его смерти. Далее, согласно давней традиции, об этом сообщает так называемый камерленго – папский камергер и высокопоставленный чиновник Ватикана. После отхода понтифика камерленго берет на себя важные функции администратора и организатора конклава – собрания для избрания нового Папы. Сейчас эту должность занимает ирландский кардинал Кевин Фаррелл.

По обыкновению, камерленго приходит к телу Папы в его личной часовне и трижды обращается к нему, используя крещальное имя – в случае нынешнего понтифика это Хорхе Марио Бергольо. Отсутствие ответа служит официальным подтверждением смерти.

После этого камерленго снимает с руки Папы его персональный перстень, которое раньше использовался как печать для официальных папских документов. Далее камерленго опечатывает папские покои и сообщает об этом ключевым лицам Ватикана и мировому сообществу. Позже коллегия кардиналов торжественно уничтожает перстень, что символизирует завершение понтификата. С момента объявления о смерти начинается девятидневный период траура и молитвы, известной как новенна.

Как происходит прощание с Папой

Сразу после смерти Папы его тело благословляют и одевают в папскую мантию. После этого его выставляют в соборе Святого Петра для прощания верующих.

Похоронные церемонии основываются на традициях, уходящих своими корнями времен Древнего Рима. Однако на протяжении веков понтифики вносили многочисленные изменения в соответствии с требованиями времени и собственными пожеланиями.

В прошлом тела Пап бальзамировали, а перед погребением изымали их внутренние органы. Впоследствии эти органы хранились как святые реликвии — сердца более двадцати понтификов по сей день хранятся в церкви у фонтана Треви в Риме. Эта практика применялась до конца XIX века и сегодня считается устаревшей.

Кто становится во главе Католической церкви после отхода Папы

Период между смертью понтифика и избранием его преемника называется sedis vacante, который с латыни переводится как "пустой престол". За это время руководство Католической Церковью осуществляет Коллегия кардиналов, в которую входят все кардиналы Римско-Католической Церкви. После смерти Папы кардиналы обязаны как можно скорее прибыть в Рим. Общее их количество в мире превышает 250 человек.

Когда и как происходит избрание нового Папы Римского

Папские выборы начинаются между 15-м и 20-м днем после смерти понтифика. Их началом является вход кардиналов в конклав, что на латыни означает "замкнутый под ключом".

Кардиналы проводят заседание в Сикстинской капелле, пока один из кандидатов не получит большинство в две трети голосов. Теоретически Папой может стать любое лицо, крещенное в католической вере. Однако за последние 700 лет этот пост всегда занимал кардинал. Более того, подавляющее большинство понтификов были европейцами. Папа Франциск, происходящий из Аргентины, стал первым неевропейским главой Церкви за последние 1300 лет.

После каждого голосования подсчитанные бюллетени сжигаются в специальной печи в Сикстинской капелле. Во второй печи сжигают химическое соединение, создающее характерный дымовой сигнал, выходящий через трубу. Черный дым свидетельствует, что новый Папа еще не избран. Если же дым белый — это значит, что новый понтифик выбран и прозвучали знаменитые слова: "Habemus Papam", что с латыни переводится: "У нас есть Папа".

Как сообщал "Телеграф", в СМИ распространилась информация, что состояние здоровья главы католической Церкви может побудить его подать в отставку. Об этом сказал кардинал Джанфранко Равази, по словам которого, если бы у Папы "возникли серьезные трудности в служении, он сделает свой выбор".