Илон Маск сделал громкое заявление о войне в Украине и припомнил Starlink

Последние заявления американского миллиардера возмутили сеть

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его спутниковая система критически важна для Украины. Он также призвал ввести санкции против топ-10 украинских олигархов.

Об этом он написал в соцсети X, отвечая на комментарий пользователя. Маск подчеркнул, что украинская армия зависит от Starlink, и без него фронт "обвалится".

"Я буквально вызвал Путина на дуэль через Украину, а моя система Starlink является основой украинской армии. Весь их фронт рухнет, если я ее отключу", – написал Маск.

Он также заявил, что устал от войны, которая, по его мнению, продолжается бесперспективно.

"Я устал от многолетней бойни в тупике, которую Украина неизбежно проиграет", – добавил он.

Его комментарий появился в ответ на замечания пользователя X, призвавшего американского миллиардера перестать притворяться, что Путин не является агрессором, а Украина – не жертвой.

Ранее Маск выразил мнение, что ситуация может измениться, если Запад введет санкции против украинских олигархов:

"Введите санкции против топ-10 украинских олигархов, особенно имеющих особняки в Монако, и это все прекратится немедленно. Это ключ к головоломке", — написал он.

Президент Владимир Зеленский ранее отметил, что США не намекали на возможное отключение системы, но Украина должна быть готова к любому сценарию.

Министр обороны Рустем Умеров заверил, что у страны уже есть альтернативные спутниковые системы, а глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что системной работы по блокированию Starlink в Украине не ведется. Издание Financial Times также сообщило, что Европа ведет переговоры с четырьмя компаниями по потенциальной замене Starlink.