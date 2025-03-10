Обсудят важное насчет Украины: премьер Великобритании хочет во второй раз встретиться с союзниками

Встреча состоится 15 марта

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует провести вторую встречу союзников, чтобы обсудить введение миротворцев в Украину. Она состоится 15 марта, будет включать лидеров стран НАТО и Содружества, готовых предоставить силы "Коалиции желающих".

Об этом сообщает издание Bloomberg. Пресс-секретарь чиновника Дэйв Парес отметил, что на встрече будут присутствовать представители разных государств.

Главной целью является обеспечение поддержки мира в Украине через введение военных сил, если президент США Дональд Трамп добьется прогресса по прекращению войны.

Отмечается, что 11 марта адмирал Тони Радакин, начальник обороны Великобритании, отправится в Париж для встречи с представителями коалиции, а министр обороны Джон Хили проведет переговоры с коллегами из Франции, Германии, Италии и Польши.

Кроме того, на этой неделе министр иностранных дел Британии Дэвид Ламми отправится в Канаду на встречу с министрами иностранных дел стран G7.

"Мы сосредоточены на поддержке Украины, обеспечении суверенного и безопасного государства и работе над предложениями относительно длительного и крепкого мира", — сказал Дэйв Парес.

Онлайн-конференция, которая состоится 15 марта, будет включать лидеров стран НАТО и Содружества, готовых предоставить военные силы "Коалиции желающих".

Напомним, что Великобритания активно поддерживает Украину в подготовке к важным переговорам с США, которые должны пройти в ближайшее время. На выходных Джонатан Пауэлл, советник Кира Стармера по национальной безопасности, посетил Украину для консультаций с президентом Владимиром Зеленским.