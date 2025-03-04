Еще одна страна готова отправить миротворцев в Украину, но есть важное уточнение

В Австралии готовы к рассмотрению предложений

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил, что его страна готова рассмотреть возможность отправки миротворцев в Украину. Однак он уточнил, что это может произойти в рамках международной миссии.

Об этом он сообщает Bloomberg. Политик отметил, что такая возможность сейчас обсуждается.

"Мы поддерживаем народ Украины и стоим вместе с президентом Зеленским. В настоящее время продолжаются обсуждения потенциальной миротворческой миссии, и с точки зрения моего правительства мы открыты к рассмотрению любых предложений в будущем", – сообщил Албанизи.

Он отметил, что вклад Австралии в борьбу против российской агрессии состоит в защите международного права. Потому Канберра продолжит поддерживать Украину как дипломатично, так и практически.

24 февраля 2025 года Австралия объявила крупнейший с 2022 года пакет санкций в отношении России, касающихся 70 человек и 79 организаций. К санкциям также присоединилась и Новая Зеландия.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс считает отправку миротворцев в Украину ненадежной гарантией безопасности. Политик же считает, что Украина должна заинтересовать американцев в экономической выгоде.