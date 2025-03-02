Европа очнулась: что в Лондоне решили с мирным планом и новой встречей с Трампом

США остаются надежным союзником Британии, сказал Стармер

Саммит в Лондоне 2 марта закончился. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сделал ряд заявлений, в частности, о встрече с Дональдом Трампом и наработкой мирного плана по Украине.

Целью встречи, по его словам, было объединить для этого европейских союзников. Об этом он заявил в Лондоне после саммита.

Мирный план

Он также добавил, что Украину нужно поставить в сильнейшую позицию перед предстоящими мирными переговорами. Мирное соглашение должно включать Россию, но оно не может диктовать условия. Иначе ни одного прогресса не удастся достичь.

"То, что мы видели в прошлом, — это прекращение боевых действий без всякой поддержки, которое регулярно нарушалось Россией. Это ситуация, которой мы должны избежать", — добавил он.

Встреча с Трампом

Стармер анонсировал новую встречу с Трампом по мирному плану для Украины. По его словам, нужно работать с Америкой.

"Пока нам нужно сотрудничать с Америкой. Мы согласились, что очень скоро встретимся с американским президентом, чтобы сотрудничать до тех пор, пока у нас нет общего плана".

Он также добавил, что США остаются надежным союзником Великобритании.

"Соединенные Штаты были надежным союзником Великобритании на протяжении многих, многих десятилетий и остаются им. Нет двух стран, которые были бы так тесно связаны, как наши две страны, а наша оборона, безопасность и разведка переплетены так, как это не происходит между другими двумя странами", — добавил он.

Другие заявления Стармера

Он также сказал, что ЕС не будет признавать договоренности по типу Минских. Британия выделяет Украине 1,6 миллиарда фунтов стерлингов через UK Export Finance для более чем 5000 ЗРК.

Также он говорит, что работают над тем, чтобы отправить миротворцев в Украину, чтобы защитить исполнение мирного соглашения.

Как известно, Зеленский будет оставаться в Лондоне не менее одного дня. У него запланированы встречи с королем Чарльзом III и рядом европейских лидеров.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский и Кир Стармер подписали новый заем на укрепление обороны Украины.