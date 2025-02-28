Две европейские страны заявили о готовности отправить в Украину миротворцев: о каких государствах речь идет

Британия и Ирландия готовы отправить сухопутные войска и авиацию в Украину

Великобритания и Ирландия готовы отправить в Украину миротворцев для обеспечения мирного соглашения. В частности, речь идет о сухопутных подразделениях, а также об авиации, которые станут частью общего миротворческого корпуса.

Об этом заявили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Ирландии Михал Мартин. Стармер сделал соответствующее заявление после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Великобритания готова направить войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками, потому что это единственный способ, чтобы мир продолжался. Мы должны сделать все правильно. Мы должны добыть в борьбе мир. Не может быть мира, который вознаграждает агрессора. История должна быть на стороне миротворца, а не захватчика", – заявил он.

Кроме того, Стармер добавил, что Великобритания сейчас готовит для Украины большой пакет военной помощи. О нем подробно будет сообщено позже. Также 2 марта в Лондоне соберутся представители 18 европейских стран, чтобы обсудить дальнейшие переговоры о войне в Украине.

Ирландское издание Irish Examiner пишет, что премьер Ирландии Мартин сказал о готовности помочь Украине, в том числе отправив миротворцев, непосредственно президенту Владимиру Зеленскому во время их встречи в аэропорту Шеннон по дороге в Соединенные Штаты. Стороны во время встречи обсудили не только военную помощь, но план вступления Украины в ЕС.

"Мы четко дали понять, что будем настаивать на ускорении процесса обретения Украиной членства в Европейском Союзе. Это приоритет, потому что само по себе это дает определенные гарантии безопасности Украине, но в экономическом плане это также открывает очень значительные возможности для Украины в будущем, и он ценит нашу непоколебимую поддержку с самого начала вступления Украины".

Также, по его словам, были обсуждены вопросы финансовой поддержки. Ирландский премьер пожаловался Зеленскому на пророссийскую Венгрию, срывающую оказание помощи.

"Я объяснил, что наши обязательства в рамках Европейского фонда мира были сорваны из-за решения Венгрии наложить вето на развертывание фонда Европейского фонда мира, созданного Европейским Союзом. Мы рассматриваем альтернативные подходы к предоставлению финансовой помощи Украине, и во время встречи возник ряд идей", – добавил Мартин.

Напомним, в понедельник, 24 февраля, прибывший в Вашингтон президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что гарантии Парижа и Лондона могут дойти до отправки военных в Украину. Также "Телеграф" сообщал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится представить Дональду Трампу миротворческий план по Украине. Его ключевая идея – отправка в 30 000 европейских военных для обеспечения режима прекращения огня, заключенного при посредничестве США.

В то же время , Макрону не удалось договориться с Трампом о предоставлении поддержки США для миротворческой миссии. Хотя раньше Трамп предполагал, что будет оказывать европейским войскам такую поддержку. Тем временем получение гарантий безопасности и гарантий поддержки от Соединенных Штатов – основное условие размещения миротворцев.