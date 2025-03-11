"Путину уже не смешно": британский полковник оценил переговоры Украины и США
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Следующий ход за россиянами
Президент США Дональд Трамп предупреждал о своей стратегии по завершению войны в Украине еще до инаугурации. Итоги переговоров в Саудовской Аравии между делегациями Киева и Вашингтона являются продолжением его изначальной идеи.
Об этом написал полковник британской армии в отставке, глава компании, оказывающей услуги безопасности, Horus Global Тим Коллинс в своей колонке для издания The Telegraph. Его материал носит красочное название "Владимиру Путину, наверное, уже не смешно".
Он напомнил, что идея Трампа изначально сводилась к тому, чтобы предложить россиянам прекращение огня, а если они не согласятся, то США вооружат Украину "до зубов". Нынешние переговоры в Джидде, во время которых Украина согласилась на 30-дневное полное прекращение огня, если на это согласится Кремль, является "передачей мяча" на сторону россиян.
"Сомневаюсь, что Владимир Путин сейчас так широко улыбается", — написал Коллинс.
Полковник отметил, что Трамп скорее всего хочет получить Нобелевскую премию мира и хочет за свою каденцию завершить войны в Секторе Газа и в Украине.
"Оба предложения, от которых нельзя отказаться. Похоже, что мир будет достигнут. Это не будет идеальным миром, но убийства и смерти прекратятся", — отметил он.
Как сообщалось ранее, Трамп после завершения встречи в Джидде сообщил, что намерен провести переговоры с россиянами. При этом, он не стал исключать, что Путин не захочет идти на прекращение огня.