Следующий ход за россиянами

Президент США Дональд Трамп предупреждал о своей стратегии по завершению войны в Украине еще до инаугурации. Итоги переговоров в Саудовской Аравии между делегациями Киева и Вашингтона являются продолжением его изначальной идеи.

Об этом написал полковник британской армии в отставке, глава компании, оказывающей услуги безопасности, Horus Global Тим Коллинс в своей колонке для издания The Telegraph. Его материал носит красочное название "Владимиру Путину, наверное, уже не смешно".

Он напомнил, что идея Трампа изначально сводилась к тому, чтобы предложить россиянам прекращение огня, а если они не согласятся, то США вооружат Украину "до зубов". Нынешние переговоры в Джидде, во время которых Украина согласилась на 30-дневное полное прекращение огня, если на это согласится Кремль, является "передачей мяча" на сторону россиян.

"Сомневаюсь, что Владимир Путин сейчас так широко улыбается", — написал Коллинс.

Полковник отметил, что Трамп скорее всего хочет получить Нобелевскую премию мира и хочет за свою каденцию завершить войны в Секторе Газа и в Украине.

"Оба предложения, от которых нельзя отказаться. Похоже, что мир будет достигнут. Это не будет идеальным миром, но убийства и смерти прекратятся", — отметил он.

Как сообщалось ранее, Трамп после завершения встречи в Джидде сообщил, что намерен провести переговоры с россиянами. При этом, он не стал исключать, что Путин не захочет идти на прекращение огня.