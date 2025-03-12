Почему корабли Китая внезапно проплыли вокруг Австралии: демонстрация силы или обычные учения

Это вынудило десятки гражданских рейсов изменить маршруты

Три корабля ВМС КНР совершили необъявленный рейс вокруг Австралии, заходя и исходя из ее исключительной экономической зоны. Между тем, войска страны уже находились в состоянии боевой готовности почти месяц.

Об этом сообщает The New York Times. Корабли военно-морских сил Китая заходили в исключительную экономическую зону Австралии, производя боевые выстрелы вблизи коммерческого воздушного пространства.

Это вынудило десятки гражданских рейсов изменить маршруты. Визит китайских кораблей произошел сразу после того, как в Австралию приехала американская атомная подлодка.

Приблизительное месторасположение флота. Фото: Министерство обороны правительства Австралии; Силы обороны Новой Зеландии.

Слабость австралийского флота

Хотя китайские корабли (крейсер, фрегат и танкер) не имели стратегического значения, их рейс показал слабость австралийского флота. Австралия имеет самый старый флот со Второй мировой войны. К тому же 2 танкера, которые необходимы для длительных рейсов, сейчас не работают. Это создает серьезные проблемы по обеспечению безопасности и обороны страны.

Реакция Китая и Австралии

Правительство Китая заявило, что обучение в международных водах является нормой для любой военно-морской силы. Австралия признала эти действия законными, но тревогу вызвало именно время проведения учений и послания, которое они преследовали. Китай продолжает демонстрировать свою военную силу в регионе, что создает новые вызовы Австралии.

Союз с США и обновление флота

Австралия усиливает оборонный альянс с Соединенными Штатами, заплатив полмиллиарда долларов за поддержку американской подводной индустрии. В рамках соглашения AUKUS Австралия получит подержанные американские атомные подлодки. Однако к 2030 годам австралийский флот не будет обновлен, что подвергает сомнению способность страны защитить свои интересы в будущем.

Маршрут китайских кораблей вокруг Австралии. Фото: MarineTraffic

Ранее "Телеграф" сообщал, что премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил, что его страна готова рассмотреть возможность отправки миротворцев в Украину.