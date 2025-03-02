"У нас есть моральный компас": в Норвегии компания отказалась заправлять военные корабли США

Haltbakk Bunkers – крупнейшая в Норвегии компания, предоставляющая услуги заправки кораблей и судов, в том числе военным

Норвежская компания Haltbakk Bunkers, являющаяся одним из крупнейших поставщиков судового топлива в Норвегии, объявила, что останавливает заправку принадлежащих США военных кораблей. Таким образом компания отреагировала на скандал в Белом доме, когда президент США Трамп и его вице-президент Ди Вэнс поспорили с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает норвежское издание Kystens Næringsliv со ссылкой на заявление владельца компании Haltbakk Bunkers Гуннара Грана. Он заверил, что "ни один литр топлива не будет залит, пока Трамп не перестанет быть президентом".

Интересно, что на официальном аккаунте Haltbakk Bunkers в Facebook была обнародована соответствующая публикация на английском языке (в настоящее время удалена). Там было заявлено о полном бойкоте заправки военных кораблей ВМС США.

"Сегодня мы стали свидетелями крупнейшего дерьма-шоу, которое когда-либо было представлено "в прямом эфире" нынешним американским президентом и его вице-президентом. Огромная заслуга президента Украины в том, что он сдержался и сохранил покой, несмотря на то, что США устроили коварное телешоу. Нас от этого мутило. Коротко и ясно", – сказано в сообщении.

Haltbakk Bunkers заявили, что прекращают продажу топлива американской армии и их кораблям, а также призвали другие европейские компании присоединиться к этой инициативе. Сам Гуннар Гран в комментарии для СМИ объяснил, что он управляет частной компанией, которая сама выбирает, кому продавать топливо, а кому нет. После начала вторжения России в Украину компания прекратила продажу топлива российским кораблям и судам, сейчас в этот список входят Соединенные Штаты.

"Это означало, что многие наши конкуренты получили большой дополнительный доход. Мы потеряли много доходов. Но у нас есть моральный компас. Сейчас США исключены из-за их поведения в отношении украинцев… У нас работает много людей из Украины, мы знаем, как ужасно эта война влияет на украинцев и их семьи", – добавил Гран.

Haltbakk Bunkers – дочерняя компания Haltbakk Group Гуннара Грана. Это крупнейшая в Норвегии компания, предоставляющая услуги заправки кораблей и судов. Она имеет 10 судов-бункеровщиков, два танкера, много заправочных станций на суше и в портах. По словам самого Грана, в 2024 году военные корабли США получили от компании 3 млн. литров топлива для кораблей.

Напомним, что в пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, подписание соглашения о полезных ископаемых. Однако во время встречи возник скандал: Зеленский поспорил с Трампом и представителем его администрации Джей Ди Венсом. Перепалка началась после слов Зеленского о гарантиях безопасности. Но западные СМИ среди приходят к выводу, что скандал умышленно спровоцировал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

После этого переговоры были досрочно прерваны, а Трамп выступил с очередной порцией заявлений, в которых обвинил в инциденте Владимира Зеленского и заявил, что украинский президент, мол, не выглядит человеком, который хотел бы прекратить войну.

Американские сенаторы от Демократической партии обрушили на президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса волну сокрушительной критики из-за скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским. Основной месседж демократов – Трамп и Вэнс позорно отнеслись к Украине и играют на стороне Владимира Путина, что недопустимо.