У берегов Одессы заметили загадочный корабль. Откуда плыл и как выглядит (фото)

Стало известно, какова его конечная точка

В Черном море у берегов Одессы заметили странный корабль. Он плыл под флагом Сьерра-Леоне.

Об этом стало известно с сайта VesselFinder. Судно было зафиксировано 18 февраля у берегов Турции.

В среду, 19 февраля, корабль был замечен у моря у Одесской области. Судно HASAN должно было двигаться в сторону Румынии из портов Турции.

Что интересно, корабль плыл под флагом республики Сьерра-Леоне – государства в Западной Африке, на побережье Атлантического океана. На северо-западе, севере и северо-востоке граничит с Гвинеей, на юго-востоке — с Либерией.

Судно называется HASAN. Он был построен в 1991 году.

Несмотря на то, что россияне активно используют средства РЭБ в ходе своей войны против Украины, корабль действительно стоит в Черном море Одесской области.

Ранее Телеграф писал, что над закрытым воздушным пространством Украины продолжают фиксировать загадочные самолеты. Пассажирский самолет из Москвы пролетел над Западной Украиной. 10 февраля на карте полета самолет летел из Москвы в Турцию и мог пролететь над тремя областями.