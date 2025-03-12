Чому кораблі Китаю раптово пропливли навколо Австралії: демонстрація сили чи звичайні навчання

Це змусило десятки цивільних рейсів змінити маршрути

Три кораблі ВМС КНР здійснили неоголошений рейс навколо Австралії, заходячи та виходячи з її виняткової економічної зони. Тим часом війська країни вже перебували в стані бойової готовності майже місяць.

Про це повідомляє The New York Times. Кораблі військово-морських сил Китаю заходили у виключну економічну зону Австралії, здійснюючи бойові постріли поблизу комерційного повітряного простору.

Це змусило десятки цивільних рейсів змінити маршрути. Візит китайських кораблів стався одразу після того, як до Австралії приїхав американський атомний підводний човен.

Приблизне місце розташування флоту. Фото: Міністерство оборони уряду Австралії; Сили оборони Нової Зеландії.

Слабкість австралійського флоту

Хоча китайські кораблі (крейсер, фрегат і танкер) не мали стратегічного значення, їхній рейс показав слабкість австралійського флоту. Австралія має найстаріший флот з часів Другої світової війни. До того ж 2 танкери, які необхідні для тривалих рейсів, зараз не працюють. Це створює серйозні проблеми для забезпечення безпеки й оборони країни.

Реакція Китаю та Австралії

Уряд Китаю заявив, що навчання в міжнародних водах є нормою для будь-якої військово-морської сили. Австралія визнала ці дії законними, але тривогу викликав саме час проведення навчань і послання, яке вони мали на меті. Китай продовжує демонструвати свою військову силу в регіоні, що створює нові виклики для Австралії.

Союз із США та оновлення флоту

Австралія посилює оборонний альянс зі Сполученими Штатами, заплативши пів мільярда доларів за підтримку американської підводної індустрії. У рамках угоди AUKUS Австралія отримає вживані американські атомні підводні човни. Однак до 2030 років австралійський флот не буде оновлений, що ставить під сумнів здатність країни захистити свої інтереси у майбутньому.

Маршрут китайських кораблів навколо Австралії. Фото: MarineTraffic

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заявив, що його країна готова розглянути можливість відправки миротворців до України.