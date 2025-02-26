Митинг возле посольства США в Киеве: почему протестуют люди (видео)

Люди призывают не доверять президенту США

Возле посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве проходит акция протеста против высказываний и позиции Дональда Трампа в отношении Украины. Участники пикета обвиняют президента штатов в продвижении интересов России и видят в его риторике угрозу украинскому суверенитету.

На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Митингующие рассказали, что не поддерживают Трампа, ведь он "внедряет интересы РФ" и якобы воспринимает Украину или как колонию, или как резервацию.

Также люди обратились к президенту Владимиру Зеленскому, призывая его не доверять Дональду Трампу.

Отметим, что митинг проходит на фоне активизации дискуссий о возможных мирных переговорах между Украиной и РФ. В последнее время ряд западных политиков и аналитиков предполагают возможность поиска дипломатических путей урегулирования конфликта. В то же время, в Украине такие разговоры воспринимают с настороженностью, опасаясь, что компромиссы могут пойти за счет ее территориальных интересов.

Напоминаем, что митингующие вышли не впервые. 20 февраля в Киеве люди вышли на протест под посольство США в Украине. Это случилось на фоне потепления отношений между США и Россией.

Люди стояли под посольством с американскими и украинскими флагами. За порядком следили сотрудники полиции.

Ранее "Телеграф" писал, будут ли США поставлять Украине военную помощь и дальше. Трамп добавил, что переговоры по обеспечению гарантий безопасности для Украины все еще продолжаются.