Под посольство США в Киеве пришли люди с флагами и портретами: чего требовали (репортаж)

Митингующие призывают не заключать соглашения и договоренности без выполнения одного условия

В четверг, 6 марта, в Киеве у здания посольства Соединенных Штатов Америки состоялся митинг. Участники акции выступили против любых возможных мирных договоров, которые могут быть заключены без увольнения украинских военнопленных.

Практически все присутствовавшие взяли с собой плакаты с призывами к освобождению из заключения и фотографиями родных и близких, оказавшихся в плену, а также флаги бригад, в которых пленные несли службу. Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов с места событий.

"Мы просим вас помочь нашим родственникам, исчезнувшим и заключенным вернуться домой", "Ни разговоров, ни соглашений пока наши пленные не вернутся домой", "Освободите украинских пленных, США – большая страна, вы можете это сделать" – плакаты с такими призывами держат люди в своих руках.

На акции упомянули и о гражданских украинцах, арестованных россиянами на временно оккупированных территориях — "Мечтой гражданских заложников является свобода".

Митинг стал реакцией на последние политические инициативы лидеров стран Европы и США, направленных на поиск путей для завершения войны. Протестующие отметили, что ни один мирный процесс не может быть успешным, если в нем не примут во внимание судьбу оказавшихся в плену украинцев.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что одной из основных гарантий безопасности для Украины президент Владимир Зеленский назвал проведение обмена военнопленными в формате "всех на всех". Речь шла о тысячах людей, содержащихся в российских тюрьмах с 2014 года.