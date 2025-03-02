"Зеленский – герой!": в США люди вышли на протесты, чтобы поддержать Украину (фото, видео)

Вице-президент Вэнс вынужден был убегать от протестующих в штате Вермонт

В США после скандала в Белом доме, когда там возник спор между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, начались проукраинские митинги. Сотни людей в ряде городов и штатов вышли на протесты против Вэнса, Илона Маска и в поддержку Украины, неся плакаты с обвинениями и оскорблениями в адрес Маска и Венса, а также надписями "Зеленский – герой!".

Об этом сообщают СМИ и социальные сети. В частности, в штате Вермонт протестующие сорвали отдых Венса и горнолыжном курорте, где вице-президент планировал провести выходные.

Сотни людей в субботу, 1 марта, вышли на протесты в городке Уэйтсфилд, штат Вермонт. Там расположен престижный горнолыжный курорт "Шугарбуш", где собирался на выходных отдыхать Джей Ди Вэнс. Более 700 человек встретили его кортеж плакатами с надписями "Вэнс — предатель, катайся на лыжах в России", "Зеленский — герой", "Вэнс — предатель", "Ненависть никогда не сделает Америку великой", "Весь мир наблюдает", "Остановите разрушение страны". В результате Вэнс, напуганный протестами, по требованию Секретной службы, охраняющей первых лиц США, вынужден был изменить планы и уехать отдыхать в "неопределенное место".

Кроме Вермонта, ряд протестов прошел в других городах. В частности, в Нью-Йорке толпа штурмовала один из дилерских центров компании Tesla Илона Маска. Протестующие требовали арестовать ближайшего соратника президента Трампа — у них были плакаты с надписями "Зеленский — герой", "Илона Маска под арест" и "Маск — нацист".

Также огромный митинг собрался в Бостоне, где протестующие требовали ареста Маска и угрожали "выбросить Tesla в залив" – отсылка на знаменитое "Бостонское чаепитие" 1773 года, с которого фактически стартовала Война за независимость США. Недовольство протестующих вызывает не только скандал в Белом доме, но и деятельность Илона Маска в целом.

Напомним, что в пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, подписание соглашения о полезных ископаемых. Однако во время встречи возник скандал: Зеленский поспорил с Трампом и представителем его администрации Джей Ди Вэнсом. Перепалка началась после слов Зеленского о гарантиях безопасности. Но западные СМИ среди приходят к выводу, что скандал умышленно спровоцировал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

После этого переговоры были досрочно прерваны, а Трамп выступил с очередной порцией заявлений, в которых обвинил в инциденте Владимира Зеленского и заявил, что украинский президент, мол, не выглядит человеком, который хотел бы прекратить войну.

Американские сенаторы от Демократической партии обрушили на президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса волну сокрушительной критики из-за скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским. Основной месседж демократов – Трамп и Вэнс позорно отнеслись к Украине и играют на стороне Владимира Путина, что является недопустимым.