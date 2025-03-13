Башню Трампа захватили еврейские протестующие: чего они требуют (видео)

Среди протестующих были и звезды

В США пропалестинские протестующие штурмовали Башню Трампа. Они провели демонстрацию в поддержку активиста Махмуда Халила, которому грозит депортация.

Об этом сообщает газета Metro. По данным журналистов, протестующие заполнили первый этаж отеля. Они были одеты в красные футболки с белыми надписями: "Не от нашего имени", "Прекратите вооружать Израиль" и скандировали "Освободите Махмуда, освободите их всех!", "Боритесь с нацистами, а не со студентами".

Для справки: Башня Трампа 68-этажный небоскрёб в Нью-Йорке. Используется в смешанном формате (офисы, гостиница, элитные квартиры). Небоскрёб построен Дональдом Трампом и Equitable Life Assurance Company.

Издание сообщает, что многие активисты являются участниками американского левого радикального антисионистского и антиизраильского движения "Еврейский голос за мир". Демонстрацию направлена в поддержку аспиранта Колумбийского университета Махмуда Халила, пропалестинского активиста, которому грозит депортация.

Полицейские предупредили демонстрантов, чтобы они ушли, иначе им грозит арест. К слову, среди более чем 200 протестующих была и актриса Дебра Уингер. Уингер, которая заявила, что администрация Трампа "применяет антисемитизм" и "не заинтересована в безопасности евреев".

Махмуд Халил

Махмуд Халил

Махмуд Халил — студент Школы международных и общественных отношений Колумбийского университета в Нью-Йорке и один из лидеров студенческих протестов против военных действий Израиля в Газе. CNN называет его палестинцем, родившимся в семье беженцев в Сирии. 8 марта иммиграционная полиция США арестовала его.

Дело Махмуда Халиля стало первым примером реализации угрозы президента США Дональда Трампа о депортации иностранных студентов, участвовавших в "незаконных протестах". Сам американский президент назвал его "радикальным иностранным студентом-сторонником ХАМАСа", обещав, что депортация Махмуда станет далеко не последней.

Арест студента вызвал новые протесты в Нью-Йорке. На площади Фоли в Нижнем Манхэттене собралась толпа с палестинскими флагами, которая двинулась на юг к мэрии. По меньшей мере один человек был задержан. Петиция, требующая освобождения Халила, уже собрала несколько миллионов подписей.

Напомним, ранее мы писали о том, что Джей Ди Вэнс назвал "дерьмом" проукраинских протестующих.